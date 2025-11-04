Una oferta de jamón y queso fue suficiente para arruinar su cita y hacerla viral en TikTok

Una historia aparentemente sencilla se volvió tendencia en TikTok y dividió opiniones en redes. Una joven relató que decidió terminar una cita apenas minutos después de empezar, todo porque su acompañante pidió una oferta de jamón y queso al momento de comprar algo para comer. Según su testimonio, ese gesto fue suficiente para que ella pensara: “sos un rata”.

El video fue publicado el 29 de octubre de 2025 por la usuaria argentina Anto Larobina (@anto.larobina) en TikTok. En pocos días alcanzó más de 826.000 visualizaciones, 60.000 “me gusta” y 10.000 comentarios.

En la grabación, la joven preguntó a sus seguidoras cuál había sido la razón más superficial por la que dejaron de salir con alguien, antes de contar su experiencia con la “oferta de jamón y queso”. La publicación se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones, memes y comentarios en redes como X y Facebook.

Adicional a esto, la chica explicó que, aunque sabía que su reacción podía parecer exagerada, simplemente no pudo evitar sentirse incómoda. “Ya sé que es superficial, pero me la bajó. Fuimos a comprar y pidió la promoción de jamón y queso”, comentó. Su reacción, tan espontánea como cortante, fue suficiente para que las redes explotaran.

Algunos usuarios defendieron a la joven argumentando que, en una primera cita, los pequeños gestos dicen mucho sobre la persona.

Para ellos, el hecho de pedir una oferta mostraba falta de detalle o interés. Otros, en cambio, la criticaron duramente por juzgar al chico por un asunto tan mínimo, calificándola de “clasista” o “materialista”.

El debate rápidamente trascendió el caso particular y se transformó en una conversación sobre lo que realmente importa en una cita. Varios usuarios compartieron experiencias similares: desde quienes dejaron de ver a alguien por no dejar propina, hasta quienes terminaron una relación porque su pareja se mostró “demasiado ahorradora”.

En contraste, muchas personas defendieron la idea de que cuidar el dinero no es un defecto y que el valor de alguien no depende de cuánto gaste.

“Quizás si lo hubiera conocido más, lo habría tomado distinto”, reconoció la joven después, en respuesta a algunos comentarios. Sin embargo, el momento ya se había viralizado y se convirtió en uno de los temas más comentados en la plataforma.

