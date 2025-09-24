Video viral: mujer cae con un bebé a una piscina en plena fiesta familiar

En redes sociales circula un video que ha causado revuelo y debate entre miles de usuarios. Las imágenes muestran lo que parece ser una fiesta familiar tranquila que terminó en susto por un accidente inesperado: una mujer, aparentemente la abuela de un bebé de pocos meses, perdió el equilibrio y cayó a la piscina con el niño en brazos.

La escena, que apenas dura unos segundos, se viralizó rápidamente por la reacción de la mujer y la tensión que generó entre los asistentes. El video muestra cómo ella camina cerca del borde de la piscina, con el bebé cargado, mientras los demás comparten alrededor. De un momento a otro, da un mal paso y ambos terminan en el agua, provocando gritos y preocupación inmediata de quienes estaban cerca.

Puedes leer: Hombres lavan pechugas de pollo en canal de aguas del centro de Bogotá, ¿vendedores?



Aunque el accidente pudo haber tenido consecuencias graves, por fortuna la caída ocurrió en un sector poco profundo de la piscina y ambos salieron a flote casi de inmediato. Personas que estaban cerca reaccionaron enseguida para ayudarlos, y según lo que se aprecia en las imágenes, tanto la mujer como el bebé resultaron ilesos.

El video, compartido en distintas plataformas como Facebook, TikTok e Instagram, ya suma miles de reproducciones y ha generado todo tipo de comentarios. Algunos culpan directamente a la mujer por caminar tan cerca del borde de la piscina cargando a un bebé tan pequeño. Otros, en cambio, la defienden argumentando que fue un accidente inesperado que le pudo pasar a cualquiera.

Puedes leer: Extranjera sorprendida porque en Colombia la Navidad arranca antes; no se las cree

Publicidad

Debate en redes sociales por actuar de mujer que cae a piscina

El debate se encendió especialmente por la aparente edad de la mujer. Muchos usuarios señalaron que parecía ser la abuela del bebé, lo que abrió un nuevo hilo de comentarios sobre si las personas mayores tienen o no la misma capacidad de reacción ante este tipo de situaciones. “No es que no los quieran, pero hay que ser responsables con quién se deja a un bebé en brazos”, fue una de las frases más repetidas entre quienes reaccionaron al video.

Publicidad

Otros usuarios, en tono más comprensivo, resaltaron que el accidente fue cuestión de un segundo y que afortunadamente no pasó a mayores. “Ella reaccionó rápido y el bebé salió bien, eso es lo que importa”, escribió un internauta.