VIDEO: Curiosa forma en que peluquero corta el cabello a sus clientes; con un machete

VIDEO: Curiosa forma en que peluquero corta el cabello a sus clientes; con un machete

Las imágenes compartidas en redes sociales, causaron revuelo en redes por la inusual forma de cortar el pelo con machete en pleno centro de Bogotá.

VIDEO: Curiosa forma en que peluquero corta el cabello a sus clientes, con un machete
Corte de cabello con un machete en Bogotá
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de sept, 2025