VIDEO: Curiosa forma en que peluquero corta el cabello a sus clientes; con un machete

En las últimas se viralizó en redes sociales un video donde se evidencia a un sujeto cortando el cabello de un hombre con un machete. Situación que ocurre en vía pública, en el centro de Bogotá cerca a la estación de Transmilenio de la carrera 13, lo que causó sorpresa a las personas en este lugar.

A lo largó del vídeo, se puede evidenciar al sujeto realizar el corte y emparejarlo con el machete, el cual se ve oxidado. Sin embargo, hace todo para que el cliente quede satisfecho y conforme. Por lo cual, muchos usuarios en redes sociales, llamaron a esta modalidad como ‘peluquería callejera’.

Cabe mencionar que el sujeto al que le están realizando el corte en estas condiciones, parecer ser un habitante en estado de calle reconocido en el sector. Tanto es así que el mismo usuario que publicó el video, expresó que: “Él es feliz con lo poco que tiene. Es muy buena persona”.

¿Qué comentaron las redes sociales de este peluquero con machete?

Este hecho llamó la atención de los internautas, quienes no dudaron en reaccionar con varios comentarios, donde algunos piden una cita con el encargado del corte de forma sarcástica, debido a lo curioso que fue este episodio en redes sociales y más por la expresión de la persona que se está cortando el pelo.

Los comentarios con más likes aparecen con mensajes como: “Al menos el machete estuviera limpio”, “Quiero sacar una cita, para un enemigo”, “Recursivos ante todo”, “Pensé que le iba a bajar la oreja”, “Pero lo está dejando macheteado”, y “Le pegaron la propia macheteada”, escribieron para tomarse con humor lo sucedido.

Sumado a esto, los internautas comenzaron a bromear sobre el estado del machete, donde algunos mensajes como: “Barbería el óxido”, “Si no le quita la vida de un machetazo lo mata de la infección”, “Y si no quiere pagar, ¿usan el machete?” y “Quedó hasta bien y uno que paga hasta $30.000 por un corte”.

