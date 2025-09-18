Publicidad

Hombre alérgico al ibuprofeno terminó ciego y con un diente implantado en el ojo para salvarlo

Este es el caso de un paciente canadiense de 34 años que recuperó la vista gracias a la osteo-odonto-queratoprótesis, un procedimiento médico que consiste en implantar un diente en la córnea.

Brent Chapman en el consultorio de Greg Moloney, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de CNN
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de sept, 2025