Hombre alérgico al ibuprofeno terminó ciego y con un diente implantado en el ojo para salvarlo

Brent Chapman, es un canadiense de 34 años de Vancouver, quien después de un procedimiento volvió a ver después de más de dos décadas de ceguera, gracias a una cirugía poco tradicional que incluía poner un diente en uno de sus ojos, según informó el medio CNN.

El procedimiento se realizó en el Hospital General de Vancouver, el cual corresponde a una técnica médica conocida como osteo-odonto-queratoprótesis. Esta maniobra fue inventada en la década de 1960 y permite devolver la visión a pacientes con daños severos en la córnea, gracias a la implementación de un diente modificado con una lente dentro del ojo.

La técnica consiste en extraer un diente del propio paciente, adaptarlo para sostener una lente transparente y trasplantarlo al ojo dañado. Este procedimiento es fundamental para recuperar la visión en casos donde otros procedimientos no logran ser efectivos.

¿Por qué perdió la vista Brent Chapman?

Brent Chapman perdió la visión cuando tenía 13 años debido a una grave infección al ibuprofeno, identificada como síndrome de Stevens–Johnson, una rara reacción que le provocó quemaduras en la piel y en la superficie. Dicha condición genera daños irreversibles en los ojos, ante esta situación fue obligado a vivir sin ver durante gran parte de su vida adulta.

Tras pasar 20 años sin poder ver y tener más de 20 intervenciones, en su gran mayoría trasplantes de córnea donde solo le ofrecían mejoras temporales. “A veces duraba solo unos meses o incluso años, pero simplemente no sanaba”, relató Chapman a CNN.

La solución llegó de la mano del doctor Greg Moloney, profesor clínico y especialista en cirugía de córnea en la Universidad de Columbia Británica, quien propuso la osteo-odonto-queratoprótesis como alternativa para Brent Chapman, con el fin de recuperar su vista.

Tras varios meses, el complejo diente-lente se integró con el tejido vivo y se trasladó quirúrgicamente a la parte frontal del ojo. Se utiliza tejido del interior de la boca para cubrir la parte dental. El procedimiento duró más de 12 horas y requirió el apoyó de varios especialistas.

Finalmente, el procedimiento de Chapman incluyó la extracción del diente en febrero del 2023 y un ajuste final en agosto de ese mismo año.

“Es realmente indescriptible poder ver la ciudad entera y cómo todo un mundo se entrelaza. Cuando eres ciego o tienes baja visión, no ves eso y estás más en tu cabeza. Hay mucho más parloteo mental, y puede ser difícil”, compartió Chapman a CNN sobre su situación.

