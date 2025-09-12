VIDEO: Manifestante coquetea con policía durante protesta; hubo sonrisitas

En un mundo donde las protestas se tiñen de fervor y consignas políticas, un suceso inesperado y aparentemente trivial capturó la atención global, ofreciendo una instantánea peculiar de la interacción humana en medio del conflicto.

Durante una manifestación propalestina, una activista fue grabada en un momento que ha sido calificado de "coqueteo" con un agente de policía.

El video, rápidamente viralizado a través de X (antes Twitter), muestra a la mujer mirando fijamente al uniformado, dirigiéndole algunas palabras, y sellando el intercambio con un guiño y una sonrisa.

Mientras, de fondo, resonaban con fuerza los cánticos de "Que Viva A Loita Do Pobo Palestino". La reacción del policía no fue de indiferencia: él también respondió con sonrisas, aunque ambos mantuvieron sus posiciones, sin mediar conversación verbal, y la manifestante continuó con sus proclamas a favor de Palestina.

Este episodio ha desatado un torbellino de comentarios y opiniones encontradas en las redes sociales. Algunos internautas plantearon la reflexión de que, si el escenario hubiese sido inverso –un agente coqueteando con una manifestante–, podría haberse interpretado como agresión sexual o violencia de género.

👀Una manifestante “coquetea” con un policía durante una protesta propalestina: “Entre guiños y sonrisas, mantuvieron sus posiciones”



Ante los cánticos "Que Viva A Loita Do Pobo Palestino", la mujer lo mira fijamente y le dirige algunas palabras, acompañadas después de un guiño pic.twitter.com/KnMD2WdWDj — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 12, 2025

Otros, por su parte, desestimaron la idea de que se tratara de un coqueteo genuino. La controversia escaló con comentarios que tildaron el acto de la mujer de "irrespetuoso" e incluso de "acoso", sugiriendo una agresión hacia el policía, especialmente tras varios incidentes. La veracidad de la intención detrás del guiño sigue siendo un tema de debate en este fenómeno viral.

Pero más allá de la anécdota viral, esta manifestación, y muchas otras similares alrededor del mundo, son un reflejo directo de una realidad mucho más cruda y devastadora que se vive en la Franja de Gaza, donde la ofensiva militar israelí ha alcanzado niveles críticos, cobrando vidas y dejando un panorama de destrucción incalculable.

Los informes recientes pintan un panorama sombrío y alarmante. Desde la madrugada del viernes 12 de septiembre de 2025, el Ejército israelí ha matado al menos a 36 palestinos en la Franja de Gaza. La mayoría de estas víctimas se concentran en el norte del enclave y en la asediada ciudad de Gaza, una urbe que las tropas israelíes tienen planes de invadir.

Los datos proporcionados por las morgues revelan la magnitud de la tragedia. El Hospital Al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, recibió a 27 de los fallecidos.

De estos, 14 perdieron la vida en un único ataque aéreo israelí contra una vivienda en la zona de Al Tawam, al norte de la capital, según fuentes médicas. La violencia se extiende: otras cuatro personas fueron asesinadas en un bombardeo contra la localidad norteña de Yabalia, y cuatro más murieron en ataques contra el asediado barrio de Sheikh Radwan, también al norte de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia palestina Wafa.