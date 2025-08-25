Paramédico conduce una ambulancia mientras intenta reanimar a un bebé en Gaza

En medio de la intensa crisis humanitaria que atraviesa Gaza, un paramédico palestino fue captado intentando salvar la vida de un bebé mientras conducía una ambulancia llena de heridos. Con una mano sostenía al bebé, intentando reanimarlo, mientras con la otra guiaba el vehículo a toda velocidad para llegar a un hospital. La pequeña gemía débilmente entre los gritos y el dolor de los demás pasajeros.

Puedes leer: Video: Así encontraron y acabaron con Yahya Sinwar, líder del grupo Hamás

El coche estaba completamente lleno de heridos, y no había espacio para asistencia adicional. La dedicación del paramédico, usando su propio brazo para sostener y monitorear el pulso del bebé, se convirtió en un símbolo de la entrega de los trabajadores sanitarios en circunstancias extremas.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 57.000 personas han perdido la vida, y más de la mitad son mujeres y niños. La crisis ha saturado los hospitales y ambulancias, obligando a los profesionales a improvisar y arriesgar sus vidas por los demás.

Lee también: Video: hombre fallece tras caerle fragmento de misil durante los bombardeos contra Israel



Detalles del rescate del bebé en Gaza

El episodio ocurrió en julio de 2025 y fue captado en imágenes que se viralizaron rápidamente. Los testigos relatan cómo la pequeña gemía entre los otros heridos mientras el paramédico mantenía la vista fija en la carretera y el control de la ambulancia, asegurándose de que la niña respirara y mantuviera su pulso estable. Hasta entonces no hay información concreta que indique si la bebé que el paramédico intentaba reanimar en la ambulancia en Gaza lograra sobrevivir.

Publicidad

Gaza continúa enfrentando una crisis humanitaria severa, con hospitales saturados y recursos médicos limitados. Las historias de este tipo muestran la magnitud del conflicto y la entrega de quienes luchan por salvar vidas en condiciones casi imposibles.