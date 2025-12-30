Felipe Arias y su hijita están de luto: último adiós a un integrante de la familia

La familia del periodista y presentador Felipe Arias vive días difíciles luego de confirmarse la pérdida de un integrante muy querido de su hogar. Fue su hija, Sofía Arias, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó con palabras sentidas el vacío que dejó la partida de su mascota, Mango, un perrito que en poco tiempo se convirtió en un apoyo emocional clave para ella y su familia.

Desde el primer momento, la publicación generó una fuerte reacción entre seguidores y usuarios, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo y solidaridad. Sofía, creadora de contenido digital, decidió compartir un carrusel de imágenes y videos que reflejaban distintos momentos vividos junto a Mango, evidenciando el lazo especial que habían construido en pocos meses.

En su mensaje, la joven escribió palabras que reflejan el impacto que dejó esta pérdida inesperada. Recordó la última fotografía que se tomaron juntos y cómo, en ese instante, no imaginó que sería una despedida. Describió a Mango como una “estrellita fugaz” que llegó a su vida para llenarla de alegría, aunque por un tiempo corto, pero significativo.

Sofía también relató cómo habían soñado con verlo crecer, sacarlo al parque, escucharlo ladrar y compartir rutinas cotidianas que, aunque simples, se volvieron memorias valiosas. Según contó, Mango tenía una energía especial que transformó el ambiente del hogar, logrando unir aún más a la familia en torno a su cuidado y compañía.

Uno de los fragmentos que más conmovió a los usuarios fue el recuerdo de la última noche que pasaron juntos. La joven narró cómo pudo tenerlo entre sus brazos, cubrirlo de caricias y acompañarlo hasta que se quedó dormido. Detalló pequeños gestos del perrito que, para ella, quedaron marcados para siempre y que hoy forman parte de su despedida.



Así fue la despedida de Mango, la mascota de la familia

En el mensaje, Sofía expresó que, aunque el dolor es profundo, encuentra consuelo en saber que Mango ya no siente malestar y que su recuerdo seguirá presente en cada momento familiar. También agradeció lo que significó su llegada, describiéndolo como un regalo que dejó una huella imborrable en tan poco tiempo.

Felipe Arias, aunque más reservado en redes, ha recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de colegas, seguidores y televidentes que reconocen el vínculo tan fuerte que muchas familias construyen con sus mascotas. La reacción en redes demuestra cómo estas pérdidas, aunque personales, conectan con miles de personas que han vivido experiencias similares.