Felipe Arias y su hijita están de luto: último adiós a un integrante de la familia
Felipe Arias y su familia atraviesan un momento de profundo dolor tras una pérdida que marcó su hogar y dejó mensajes llenos de tristeza en redes sociales.
"No quería dormirme porque veía el túnel", Felipe Arias relata que lo que vivió fue un milagro
El presentador aseguró que tuvo miedo de no volver a ver a su familia y se aferró a su fe para salir adelante.
“Mi corazón está un poco herido, pero mi alma más fuerte que nunca”: Felipe Arias
El presentador de noticias Felipe Arias salió del hospital y aprovechó para agradecerle a quien estuvo con él en su difícil situación.
“Vamos papi, sé que puedes salir de esto”, conmovedor mensaje de la hija de Felipe Arias en redes
El presentador de noticias permanece hospitalizado por complicaciones en la salud de su corazón.