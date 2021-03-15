En vivo
Felipe Arias

Felipe Arias

Presentador de televisión

  • Felipe Arias está de luto
    Felipe Arias está de luto
    /Foto: Instagram @sofi.arias.m
    Farándula

    Felipe Arias y su hijita están de luto: último adiós a un integrante de la familia

    Felipe Arias y su familia atraviesan un momento de profundo dolor tras una pérdida que marcó su hogar y dejó mensajes llenos de tristeza en redes sociales.

  • Felipe Arias.JPG
    Felipe Arias habló de su milagro de vida
    /Foto: Felipe Arias - Instagram
    Farándula

    "No quería dormirme porque veía el túnel", Felipe Arias relata que lo que vivió fue un milagro

    El presentador aseguró que tuvo miedo de no volver a ver a su familia y se aferró a su fe para salir adelante.

  • Felipe Arias y Viviana Montenegro
    El presentador Felipe Arias envió emotivo mensaje a Dios y a su esposa
    /Foto: Instagram felipearias71
    Farándula

    “Mi corazón está un poco herido, pero mi alma más fuerte que nunca”: Felipe Arias

    El presentador de noticias Felipe Arias salió del hospital y aprovechó para agradecerle a quien estuvo con él en su difícil situación.

  • Felipe y Sofía Arias
    Conmovedor mensaje de la hija de Felipe Arias en redes
    /Foto: Instagram
    Farándula

    “Vamos papi, sé que puedes salir de esto”, conmovedor mensaje de la hija de Felipe Arias en redes

    El presentador de noticias permanece hospitalizado por complicaciones en la salud de su corazón.

