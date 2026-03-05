Vicky Dávila rompe el silencio y revela cómo comenzó su historia de amor con su esposo

Vicky Dávila, la reconocida periodista y hoy precandidata presidencial pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y entregó varios detalles de su historia de amor con su esposo, José Amiro Gnecco, después de que estuvo varios meses secuestrado.

La experiodista relató que se conocieron en un reinado en Cartagena, apenas dos meses después de que José recuperara su libertad. En ese momento, ella tenía 30 años y llevaba dos años de haber enviudado de su primer esposo, mientras que José tenía 28 y cargaba con las cicatrices de un cautiverio inhumano.

“Él acababa de ser liberado de un secuestro; las FARC lo tuvieron secuestrado amarrado a un palo... con una cadena muy horrible”, recordó Vicky Dávila conmovida durante la entrevista. Sin embargo, confesó que mientras él estaba en la selva, su era su compañía diaria: “Él en el secuestro todo el tiempo me oía, me escuchaba... sabía que yo tenía un hijo, que había enviudado, todo eso”.



¿Qué más reveló Vicky Dávila sobre su relación con su esposo?

De igual forma admitió que la chispa que en un inició se acercó para poder mantener su comunicación con fines periodísticos de sobre su testimonio de libertad. Sin embargo, tras un encuentro a las 4 de la mañana a la salida de una fiesta de Carolina Sabino, donde José se ofreció a llevarla a ella y a sus acompañantes, afirmó que en ese momento se dio su conexión.

Ante esto no dudo en confesar que la relación avanzó con la rapidez de haber encontrado a la persona correcta: “Pasaron 15 días y yo resulté noviada con José... Yo te puedo decir que yo he amado profundamente a José desde ese día que lo vi salir y nos encontramos”.

Posteriormente, Vicky Dávila aprovechó y describió a José Amiro Gnecco no solo como un gran profesional de la salud, sino como el compañero ideal que entiende y apoya su vertiginosa carrera. “Es un hombre bueno, no compite conmigo, me cuida, me lidia, me deja hacer lo que yo quiero... ha cuidado de mis niños mientras yo estoy en esto”, afirmó con orgullo.

Tanto es así que para la candidata, su esposo es su "amor entrañable", y no dudo en agradecer a Dios por haberlo puesto en su camino tras la dura pérdida de su primer marido.

