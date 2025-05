Así fue la dolorosa muerte del esposo de Vicky Dávila: "Yo vuelvo, espérame"

La periodista y escritora Vicky Dávila conmovió al revelar una sensible historia que marcó no solo su vida sino la de su hijo mayor, cuando tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su esposo Juan Carlos Ruiz, a causa de una inesperada enfermedad.

Este capítulo en la vida de Dávila ya había sido comentado anteriormente, pero recientemente volvió a sonar ya que lo menciona en su libro en el que revela mayores detalles sobre su primer esposo y como, en medio de un gran amor y la construcción de una familia, la vida los separó con una muerte repentina.

Juan Carlos Ruiz también era periodista y tenía solo 30 años cuando un inesperado diagnóstico cambió su vida y la de su familia; hacía menos de un año se había casado con Vicky y de esta unión nació el pequeño Simón, un bebé a quien pudo disfrutar durante tres meses.

La relación y la vida de la familia Ruiz Dávila marchaba con normalidad hasta una tarde de septiembre de 2021 cuando un suceso alertó que algo no estaba bien en Juan Carlos: "Al salir del parqueadero subterráneo del edificio donde vivíamos, misteriosamente, le costó trabajo ver la claridad otra vez. Por unos instantes se quedó en negro al salir a la luz".

Este episodió alertó a Vicky quien sin pensarlo dos veces llamó a su oftalmólogo de confianza y sacó una cita para su esposo; sin embargo los exámenes visuales no arrojaron alguna irregularidad por lo que el profesional les aconsejó visitar un neurólogo para descartar alguna situación más allá de la visión.

¿Qué le pasó al primer esposo de Vicky Dávila?

Publicidad

"El neurólogo lo examinó y también dijo que lo veía muy bien. Sin embargo, le sugirió ir donde un neurocirujano quien ordenó varios exámenes... Estaba por empezar la peor tragedia de nuestra vida", expresa vicky en su libro.

Recuerda que justo el día que salieron los resultados de exámenes era el bautizo de su bebé y que horas antes de la ceremonia su esposo recibió el devastador diagnóstico: una malformación arteriovenosa.

Publicidad

"Antes de la ceremonia, Juan Carlos fue a recoger los exámenes porque el bautizo era a las 11 de la mañana, pero poco antes de esa hora llamó y me dijo que todo había salido mal. 'Esto es grave, esto es de cirugía, tengo una malformación arteriovenosa', dijo apesadumbrado. Me volví loca. Llamé al sacerdote y le pedí aplazar un par de horas el bautizo del niño mientras Juan Carlos llegaba. Las manos me temblaban y no podía parar de llorar: 'Dios mío, ¿por qué nosotros, por qué Juan Carlos?'"; recuerda la mujer.

Entre sus recuerdos dice que aún conserva las fotos de ese día "y todavía hoy, más de veinte años después, no puedo verlas sin que se me llenen los ojos de lágrimas. Esas imágenes reflejan el drama que vivíamos. Tenía la cara lavada y una expresión que aún me duele mucho. Es que francamente no daba crédito a la posibilidad de que Juan Carlos tuviera un problema en la cabeza de tal magnitud, sobre todo porque se veía en perfecto estado".

La periodista, en medio de su amor, desespero e ilusión propuso vender el apartamento matrimonial que tenían en Chapinero Alto e irse a Estados Unidos para que lo trataran, pero su esposo fue un poco mas sensato y la hizo caer en cuenta que aún debían gran parte de la deuda del apartamento y que con lo que les quedara no alcanzaría para una cirugía en ese país. “Vicky, nosotros queremos que nos digan que con una pastilla esto se me va a quitar, pero esto no se me va a quitar”, le dijo Juan Carlos.

Es por eso que decidieron iniciar tratamiento en Colombia el cual debía arrancar con una cirugía en la cabeza y de la que el doctor que llevaba su caso les expresó que "En ocho días vas a estar muy bien, vas a poder volver a tu trabajo muy rápido”.

Sin embargo, el especialista no se imaginaba que al intervenir la cabeza de Juan Carlos se encontraría con algo más delicado de lo que alcanzaban a mostrar los exámenes.

Así se despidió Juan Carlos Ruiz de Vicky Dávila y su hijito

Publicidad

Luego de acordar la fecha de cirugía para el 3 de octubre de 2001, Juan Carlos Y Vicky se prepararon con toda la fe de que el hombre superaría este episodio de salud con solo la cirugía; es por eso que no llevaron mucha maleta y el periodista se despidió de su esposa y su hijito con un hasta pronto.

"Me parece verlo todavía despidiéndose de Simón. Mientras me cepillaba los dientes, parada en la puerta del baño de nuestra habitación, Juan Carlos se sentó en el borde de la cama y le dijo con voz dulce: 'Nené, yo vuelvo, espérame y cuida a tu mamá'. Ese momento se me quedó en el corazón. Él no pensaba que iba a morir y sé que soñaba con criar a su hijo que tanto había deseado", recuerda Dávila.

Publicidad

Agrega que verlo despidiéndose de Simón fue sobrecogedor, al tiempo que describe que su esposo se despidió de ella con un último beso en el hospital y entró caminando al consultorio donde lo prepararon para la cirugía.

Esposo de Vicky Dávila murió de una aneurisma

Ese mismo 3 de octubre de 2001 Juan Carlos Ruiz ingresó a la cirugía que los médicos tenían prevista para tres o cuatro horas; sin embargo en medio del procedimiento los cirujanos, cuando abrieron el cerebro encontraron algo mucho más grave y la cirugía terminó extendiéndose por cerca de 10 horas.

"Ese día fui tantas veces a la capilla del hospital, recé tanto, le pedí tanto a Dios que no lo dejara morir, que preservara su vida… Aún recuerdo cuando vi salir del quirófano al doctor Burgos, sudoroso, extenuado, y con una expresión en la cara que lo decía todo. Las cosas no habían salido bien", dice Vicky al explicar que le entregaron un nuevo diagnóstico hablando de una malformación arteriovenosa de grado cuatro y no dos o tres, como mostraban los exámenes.

"Las imágenes y recuerdos del tiempo que había estado con Juan Carlos llegaron a mi memoria y me paralizaron mientras veía de lejos, a través del vidrio, cuando lo sacaban del quirófano.... La dura realidad me sacó abruptamente de tantos recuerdos y me regresó al momento en que entraban a Juan Carlos a Cuidados Intensivos. Sentí la peor angustia de toda mi vida. La peor", dice la periodista.

En un relato más detallado escribe que su esposo, a quien había visto entrar caminado hace unas horas ahora "estaba intubado, en coma inducido, y se veía más muerto que vivo. En ese momento sentí que mi vida se iba con la de él... Fui a un rincón del pasillo, lloré desconsolada mientras apoyaba la cabeza contra la pared. Luego entré a Cuidados Intensivos y apenas lo vi, irreconocible, conectado a mil aparatos, inmóvil, inflamado y tan frágil me desmayé. Me reanimaron, pero me desplomé de nuevo y solo en el tercer intento pude quedarme ahí, con él. El médico de turno intentó, pero no logró tranquilizarme".

Publicidad

Juan Carlos Ruiz, esposo de Vicky Dávila, adquirió una bacteria

El neurólogo le dijo a la mujer que en 48 horas despertarían a Juan Carlos, por lo que ella ese día (5 de octubre) se mandó a peinar para que su esposo la viera linda al momento de despertar; Pero no fue posible. "Empezaron a despertarlo y sus pulmones no respondieron sin ventilador, así que tuvieron que volver a dormirlo en estado de coma inducido. Habían descubierto que Juan Carlos había adquirido neumonía por cuenta de una bacteria intrahospitalaria muy agresiva".

Publicidad

El diagnóstico del esposo de Vicky Dávila se complicó por la bacteria y obligó a los médicos a dejarlo conectado al respirador con la esperanza de que en algún momento se lo retiraran y despertara.

"A partir de ese momento, todos los días iba al hospital en la mañana y me iba a las diez de la noche. Me quedé con el niño en el apartamento porque Juan Carlos me hizo prometer que lo esperaríamos allí", recuerda Vicky quien además optó por llevarle motivación a su esposo para que despertara.

“Todas las mañanas le llevaba a la clínica la grabación de Simón balbuceando. En ese momento, lo tomé de la mano y le di play a la grabadora en medio de la emergencia médica. Empecé a rezar y a decirle: ‘No se vaya, por favor, no me haga esto, no me deje, no nos deje, lo necesitamos’ y empezó a respirar mejor. Ese día salió de la crisis, pero por primera vez ese día le pregunté al médico: ‘doctor, ¿Juan Carlos se puede morir?’ y él me dijo: ‘sí’“, reveló la escritora.

Así falleció el esposo de Vicky Dávila

La periodista cree que pese al estado de Juan Carlos, él la escuchaba por momentos; pues revela que cuando le decía en voz baja y al oído “si quieres que me quede apriétame la mano”, él movía su mano. También le decía “si me entiendes, levanta la pierna”, y la levantaba un poquito.

El sufrimiento de ambos duró dos semanas hasta que Juan Carlos no resistió más y falleció tras presentar varios paros cardiorespiratorios de los que los médicos lucharon por todos los medios de reanimarlo hasta que la propia Vicky les pidió que no lo extenuaran más.

Publicidad

"Le hacían de todo, lo sacaron del paro, a los cinco minutos le repitió. Ese día sentía que Juan Carlos sí se iba a morir... 'No más, ya déjenlo en paz', les pedí a los médicos que, incesantes, trataron de reanimarlo durante veinticinco minutos después de que su corazón se detuvo. Desesperados, una y otra vez le hicieron masajes en el corazón, le pusieron choques eléctricos en el pecho. No lograron revivirlo. Se fue... se murió", recordó entre el dolor.

Por último, la periodista recuerda que al ver que luego de ser reanimado Juan Carlos volvía a entrar en paro decidió hablarle y pedir una señal: "Le dije: ‘Juanca, si tú te vas a recuperar, a partir de este instante eso va a ocurrir, si no, vete tranquilo que yo voy a hacer de Simón lo que tú y yo queremos que él sea’. A los 20 minutos se murió, se fue, tuvimos que aprender a vivir sin Juan Carlos”, concluyó Vicky Dávila en medio del capítulo del libro que refleja uno de los más dolorosos momentos de su vida.