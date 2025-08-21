En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
MENSAJE MAMÁ DE EPA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Esto redujo de condena Epa Colombia haciendo manillas en prisión; ya le descontaron

Esto redujo de condena Epa Colombia haciendo manillas en prisión; ya le descontaron

De la precariedad penitenciaria a una nueva oportunidad: el camino de Daneidy Barrera Rojas hacia la resocialización y la reducción de su pena, revelado por su abogado Francisco Bernate.

Esto fue lo que redujo de condena Epa Colombia haciendo manillas en prisión; ya le descontaron
Esto es lo que redujo de condena Epa Colombia haciendo manillas en prisión: "Muy difícil"
Foto: Redes sociales e Instagram de Epa Colombia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: agosto 21, 2025 02:03 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad