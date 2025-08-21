En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
MENSAJE MAMÁ DE EPA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / ¿Trato VIP para Epa Colombia? Su abogado responde al debate sobre el traslado excepcional

¿Trato VIP para Epa Colombia? Su abogado responde al debate sobre el traslado excepcional

La reubicación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, a una guarnición militar encendió la polémica sobre la equidad en el sistema penitenciario colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad