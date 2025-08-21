El desgarrador mensaje de mamá de Epa Colombia tras su pasó a la cárcel a Carabineros

De nueva cuenta, Daneidy Barrera Rojas o conocida como Epa Colombia volvió a ser noticia y tendencia en redes sociales, esto cuando fue trasladada a las instalaciones de la Estación de Carabineros de la Policía después de estar en el centro carcelario del Buen Pastor, ante esto, su mamá le dedicó unas palabras en redes.

Situación que se presentó a la par del anunció del presidente Gustavo Petro al ministro de justicia, Eduardo Montealegre. Hecho que generó bastantes reacciones en redes sociales, donde se han presentado diferentes opiniones a favor y en contra de la empresaria, donde unos esperan que esta cumpla la condena establecida.



Por lo cual, la madre de Epa Colombia, Martha Rojas, se manifestó en repetidas ocasiones en redes sociales, acudió a las instalaciones de la cárcel con el fin de buscar una solución al problema de su hija dado que según su punto de vista, la condena de Daneidy fue injusta y reclamó por el bienestar de su nieta.



¿Cuál fue el mensaje de la mamá de Epa Colombia?

Ante el anunció del traslado de la mujer a la Estación de Carabineros de la Policía Nacional, Martha Rojas se pronunció en redes sociales en su cuenta de Instagram y agradeció a Dios por esta noticia, además reitero que va seguir confiando en ella y va a estar atenta a cada una de sus necesidades.

“Gracias Dios por sus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú, te amo (...) Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo, mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”, escribió junto a una foto familiar en la publicación de su Instagram personal.

Mamá de Epa Colombia Foto tomada de @martha.c.rojasa6

Ante eso, los seguidores de Epa Colombia reaccionaron a esta publicación y durante la sección de los comentario en redes sociales y exigieron justicia en el caso, donde mostraron su apoyó a la empresaria, así mismo, exigiendo que haya justicia en este caso y recalcando que peores criminales se encuentran en libertad.

“Suelten a esa mujer”; “Ella ha hecho de todo por enmendar ese error, pero se ensañaron con ella, deberían darle casa por cárcel, al menos para que pueda cuidar a su hija, que todavía es una bebé”; “Qué triste, que gente que ha hecho cosas peores, esté libre”.

Recordemos que el pasado mes de enero, la empresaria y creadora de contenido fue declarada culpable por instigación al terrorismo, daño bien ajeno y perturbación al servicio publicó y fue condenada con una condena de cinco años y dos meses de prisión.

