La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  /  Bailarina y coreógrafa explotó contra Shakira: “El equipo pagó los daños”

Bailarina y coreógrafa explotó contra Shakira: “El equipo pagó los daños”

La bailarina y coreógrafa española sacó los trapitos al sol contra Shakira por la incomoda situación que vivió en el año 2011 con la artista colombiana en plenas grabaciones de un videoclip.

