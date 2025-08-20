Bailarina y coreógrafa explotó contra Shakira: “El equipo pagó los daños”

Una sorpresiva declaración apareció contra Shakira, en esta ocasión por parte de Chiqui Martí, reconocida bailarina erótica y figura del striptease en España, quien reveló una dura experiencia profesional y laboral con la artista colombiana en el año 2011 esto en una entrevista en el programa Y ahora, Sonsoles.

Martí en su momento fue la encargada de preparar a Shakira para la grabación del vídeo musical de Rabiosa, esto gracias a su trayectoria como artista y profesora en el pole dance y danza erótica, sin embargo, la española reveló que su experiencia fue breve y generó muchos conflictos.



Según comentó la bailarina en el programa español, las situaciones incómodas empezaron desde el segundo día donde dejó a la colombiana en manos de una asistente debido a la tensión que se generó en el ambiente. De igual forma, señaló que la colombiana solo buscaba repetir movimientos y mastaba rechazo a ciertas indicaciones, por ejemplo, no quererse las medias durante una práctica.

Chiqui explicó que le solicitó a Shakira quitarse las medias debido a que para bailar era necesario llevar las piernas sin este tipo de prendas, dado que le explicó que ella usaba aceite para mejorar el movimiento, y también le comentó que todas las mujeres tienen celulitis.

Sin embargo, mencionó que esto se volvió insostenible porque para ella, en especial tras el episodio donde la cantante llegó a romper físicamente los escalones de su academia de baile, lo cual fue un episodio que intensificó la incomodidad del momento. Al punto que afirmó que el equipo de la artista pagó los daños.

¿Cómo se resolvió la situación entre Chiqui y Shakira?

Según comentó la bailarina, fue el hermano de Shakira quien maniobró el vehículo de modo que la prensa no la viera, pero luego fue evidenciada por toda la prensa; así mismo, la artista confesó que pese a la fama mundial y el talento de la colombiana, la experiencia con ella fue una de las pocas que no desea repetir.

Chiqui Martí, bailarina Foto tomada de @chiquimarti

Así mismo, explicó que muchas veces trató de no hablar del tema y evitar tocarlo y recordó la insistencia del presentador Jorge Javier Vázquez , quien trató averiguar la historia en múltiples ocasiones.

Chiqui Martí es una figura en la danza erótica española desde su juventud, habiendo comenzado a bailar a los catorce años en eventos de moda y mucho más, así mismo, su ascenso a la fama se produjo a través de programas televisivos, donde se ganó su reputación. Su carrera enfrentó problemas, en especial, la grave caída en 2004 que la obligó a estar en rehabilitación. Por otro lado, desarrolló una marca de ropa erótica y sigue con su academia en Barcelona.

