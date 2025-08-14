Karol G dejó ver el detrás de cámaras de su nuevo video junto a Marco Antonio Solís

Karol G compartió en Instagram una nueva serie de fotografías en las que muestra su reciente paso por México y el afecto que siente por ese país.

La artista colombiana viajó a territorio mexicano durante la primera semana de agosto para grabar el videoclip de Coleccionando heridas, tema incluido en su último álbum Tropicoqueta y que interpreta junto a Marco Antonio Solís.



Las imágenes publicadas por la cantante retratan momentos tanto del rodaje como de actividades fuera de cámara. En algunas se le ve con un sombrero de charro, emblema de la tradición mexicana, y disfrutando de platillos típicos como el elote preparado, reafirmando así su conexión con las costumbres locales.

En otra fotografía, “la Bichota” aparece luciendo un vestido de inspiración mexicana: escote en forma de corazón con lentejuelas azules y una falda larga blanca, conjunto que, según sus seguidores, habría usado en el set de grabación de Coleccionando heridas.

Además, Karol G posó junto a un grupo vallenato integrado únicamente por mujeres, el mismo que la acompañó en Valledupar cuando interpretó No puedo vivir sin él, otro de los temas vallenatos de Tropicoqueta. Esto despertó la sospecha de que también estaría trabajando en el videoclip de esa canción.

Otras fotos muestran a la artista disfrutando más comida típica y recibiendo obsequios de sus fans, como sombreros mexicanos personalizados con la palabra “Bichota”, flores y una bandera de México.

La publicación alcanzó millones de reacciones y comentarios en pocas horas, especialmente de seguidores mexicanos, quienes aplaudieron su entusiasmo y cercanía con la cultura del país.

Coleccionando heridas forma parte de Tropicoqueta, álbum lanzado el 20 de junio de 2025, que ha tenido una gran acogida en México y a nivel internacional. Aunque Karol G mantiene un fuerte vínculo con sus fans mexicanos, aún no ha confirmado fechas para presentaciones en vivo allí. El videoclip grabado en México tampoco tiene fecha de estreno, pero las imágenes compartidas han aumentado la expectativa y la conversación en redes sociales.

Karol G hizo un reconocimiento a su hermana Jessica Giraldo

En paralelo, Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, fue incluida en la lista de las 40 personalidades más influyentes de la industria musical, elaborada por la revista Variety, gracias a su gestión de artistas hispanohablantes a nivel global.

Karol G celebró el logro en sus redes sociales, destacando el trabajo de su hermana tanto al frente de su carrera como en la dirección de Bichota Records, la fundación Con Cora y la marca de joyas familiar.

“Mi hermana, también mi mánager, ha sido nombrada por la revista Variety como uno de los 40 grandes líderes en la industria del manejo de artistas. Un reconocimiento completamente merecido para el trabajo inigualable que hace esta mujer. ¡Qué grande! ¡Qué inspiradora! Te amo”, escribió la cantante, junto al artículo que detalla el aporte de Jessica a la escena musical.

