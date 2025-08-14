En vivo
Karol G dejó ver el detrás de cámaras de su nuevo video junto a Marco Antonio Solís

Karol G dejó ver el detrás de cámaras de su nuevo video junto a Marco Antonio Solís

La cantante dejó ver algunas escenas de su nueva canción 'Coleccionando heridas' en las que se ve con un sombrero de charro, junto al cantante Marco Antonio Solís en la Ciudad de México.

