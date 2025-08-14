Nodal cuenta semanas entre ruptura con Cazzu y boda con Ángela Aguilar: "Dejándome llevar"

Christian Nodal, uno de los cantantes más reconocidos y exitosos de la música regional mexicana, regresará a Bogotá el próximo 20 de septiembre como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”. El concierto se realizará en el Coliseo Medplus, ubicado en el noroccidente de la capital, y marcará la primera ocasión en la que el artista se presente en Colombia con un escenario de 360 grados.

A lo largo de su carrera, Nodal no solo ha destacado por su talento y su habilidad como compositor, sino que también ha estado en el centro de la atención mediática por su vida sentimental. Estuvo a punto de casarse con Belinda.



Pero la relación terminó antes de llegar al altar. Posteriormente, en 2023 inició un noviazgo con la rapera argentina Cazzu, y en septiembre de ese mismo año nació su primera hija, Inti.

De manera inesperada, en mayo de 2024, Nodal y Cazzu anunciaron su separación. Semanas después, medios internacionales revelaron que el cantante, de 26 años, mantenía un romance con Ángela Aguilar, a quien conoció en 2018 y con quien colaboró en el tema “Dime cómo quieres” en 2020.

En julio de 2024, Nodal y Ángela se casaron, convirtiéndose él en parte de la reconocida familia Aguilar. Sin embargo, la noticia provocó críticas y controversia, especialmente por la cercanía entre su ruptura con Cazzu y su nuevo matrimonio.

En una entrevista con Adela Micha, el intérprete de "botella tras botella" explicó el origen de su relación con Ángela y el contexto de su separación. Contó que el primer acercamiento fue durante la pandemia.

Cuando envió la canción “Dime cómo quieres” a Pepe Aguilar, su actual suegro, para que la aprobara. En ese momento surgió un romance con Ángela que no prosperó y terminaron sin volver a hablarse durante cuatro años.

“Volvimos a conversar el 14 de mayo de 2024. El 29 de ese mes le propuse irnos juntos; viajamos a Roma y todo fluyó sin planearlo. Organizamos una boda espiritual porque la legal no era posible. La gente está confundida, pero yo solo estaba dejándome llevar y tratando de hacer lo mejor posible. No sabía que me enamoraría el mismo día que terminé mi relación anterior”, relató Nodal.

