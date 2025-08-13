Así luce la recordada actriz de 'Casados con hijos'; hermana de Carolina Sabino

En la televisión colombiana han existido figuras que marcaron a toda una generación con sus papeles en producciones icónicas, pero que con el tiempo se alejaron de la pantalla.

Lee más: Reconocida actriz de Arelys Henao sufrió grave accidente; esto se sabe

Una de ellas es la actriz Lina Luna Rodríguez, recordada por su interpretación de Marcela Mejía en la primera versión de Francisco el Matemático, donde interpretaba a una de las mejores amigas de Gabriela, personaje de Diana Ángel. Su carisma y frescura la convirtieron en uno de los rostros más queridos por el público juvenil de la época.

Posteriormente, Lina incursionó en la comedia con Casados con Hijos como ‘Kelly’, compartiendo escenas con Lorna Cepeda y Santiago Rodríguez, y también participó en otras producciones como Mujeres Asesinas y Cómplices.



Su carrera artística, sin embargo, comenzó mucho antes: en 1987, cuando aún era niña, hizo parte del programa infantil Pequeños Gigantes, dando sus primeros pasos en la actuación.

Lee más: " type="text/html" data-cms-ai="0">Actor de La reina del flow rompe el silencio desde la cárcel: "Tengo pruebas"

Lina creció rodeada de arte y talento. Es hija de la reconocida actriz Myriam de Lourdes, hermana de la actriz y cantante Carolina Sabino y adoptó el apellido de su padrastro, el actor y director Julio César Luna, quien la crio y acompañó en sus inicios. Esta influencia familiar le permitió explorar distintos géneros y formatos televisivos, ganándose un lugar en el medio.

A pesar del éxito, tomó la decisión de alejarse del espectáculo para priorizar su vida personal y reinventarse profesionalmente. Uno de los pocos momentos en que su nombre volvió a aparecer en los titulares fue en 2014, cuando fue mencionada por su relación pasada con Andrés Sepúlveda, conocido como el “hacker” vinculado al escándalo político que involucró a Óscar Iván Zuluaga.

Publicidad

Aunque no se le asoció directamente con los delitos, la exposición mediática y las circunstancias la llevaron a mantener un perfil más reservado y a continuar su vida lejos del país.



¿A qué se dedica la actriz Lina Luna?

En la actualidad, Lina Luna reside en el exterior y ahora esta construyendo una sólida carrera en el ámbito del marketing digital, la gestión de redes sociales y la asesoría de marcas. Utiliza sus plataformas para compartir reflexiones sobre comunicación, experiencias de marca y estrategias para la creación de contenidos.

Te puede interesar: Reconocida actriz revela doloroso procedimiento que se complicó y le dejó la cara negra

Publicidad

Además, esta incursionado en el pódcast, desde donde desarrolla conversaciones sobre tendencias digitales y eventos, combinando su experiencia artística con su visión empresarial.

En redes sociales, se muestra con un estilo fresco y maduro, que sorprende a quienes la recuerdan por su imagen juvenil. Aunque mantiene su vida privada al margen, se le ha visto compartido momentos junto a su hermana Carolina Sabino, con quien conserva una relación cercana y de apoyo mutuo.

Lejos de los reflectores, Lina Luna sigue siendo recordada con cariño por el público que creció viéndola en televisión. Su historia refleja cómo es posible transformar una carrera artística en un proyecto profesional distinto, sin perder la esencia que la hizo destacar, y cómo el talento puede adaptarse a nuevos escenarios y épocas.

Mira también: Aida Victoria Merlano revela complicaciones que tiene tras dar a luz: “Que no me pase lo de Greeicy"