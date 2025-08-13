En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así luce la recordada actriz de 'Casados con hijos'; hermana de Carolina Sabino

Así luce la recordada actriz de 'Casados con hijos'; hermana de Carolina Sabino

Se trata de la actriz Lina Luna Rodríguez, quien interpretó a Kelly en la icónica serie de 'Casados con hijos'; a pesar de estar alejada de la pantalla chica, muchas personas la siguen recordando.

