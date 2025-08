Actor de La reina del flow rompe el silencio desde la cárcel: "Tengo pruebas"

El pasado 4 de julio se conoció la captura de Santiago Cano Taborda, actor reconocido en la televisión colombiana y en redes sociales con el nombre artístico de ‘Rapza’. En la Comuna 13 de Medellín era una figura muy popular por su trabajo como rapero y creador de contenido, pero en los últimos meses, varios vecinos del barrio San Javier El Salado empezaron a reportar comportamientos extraños en su vivienda.

El nombre de Cano comenzó a aparecer en varias denuncias ciudadanas y, con el tiempo, se confirmó que en su casa convivía con especies animales que están protegidas por ley. En el lugar encontraron dos monos cariblancos, una babilla y dos iguanas verdes, animales que, según las autoridades ambientales, no pueden estar en manos particulares.

La captura fue resultado de un proceso que venía desarrollándose desde el año anterior. Según el informe técnico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, esas especies forman parte de la biodiversidad protegida y su cautiverio representa una infracción ambiental grave. Por eso, a Santiago Cano Taborda se le imputaron cargos por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, lo cual podría implicar una pena de prisión entre 60 y 135 meses, además de multas millonarias.

El 7 de marzo de 2024 se realizó la audiencia de imputación ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín. Aunque se presentaron múltiples pruebas —como órdenes de allanamiento, informes técnicos, actas de captura y documentos sobre el tráfico de fauna—, él no aceptó los cargos.

Actor de La reina del flow rompe el silencio /Foto: Instagram @rapzadebarrio

Publicidad

Desde la cárcel, el actor de La reina del flow 3 envió un video

Aunque había mantenido en secreto su situación, recientemente desde la cárcel se conoció un video donde Santiago Cano rompe el silencio. En el clip asegura que no tuvo cómo contarle a su familia la verdad y que ellos se enteraron por otras personas.

“Uno adentro de prisión no tiene acceso a las redes y me doy de cuenta que todo el mundo me está tildando por maltrato animal. Quiero hacer una aclaración, a mí me han detenido por tenencia de fauna silvestre, por tener animales fuera de su hábitat”, afirmó.

Publicidad

Confesó que a su hijo y a su abuela les había dicho que estaba en España por trabajo, pero que la noticia se filtró y su hijo terminó enterándose por sus compañeros del colegio. “Les había dicho que estaba en España, viajando, cumpliendo mis labores, pero ya en el colegio los amiguitos empezaron a mostrarle el periódico a mi hijo y a decirle que era mentira”.

Puedes leer: La Reina del Flow se despide de Gema; su fallecimiento causó polémica

En medio del video también cuestionó el trato que ha recibido. “¿Tienen pruebas? ¿Por qué dañan la inocencia de mi hijo? ¿O la credibilidad al menos con él?”, reclamó. Criticó también que lo mantengan recluido con personas involucradas en otros delitos mucho más graves, mientras él asegura haber tenido los animales en condiciones dignas.

“Yo no soy maltratador. Yo los quería. Incluso podría decirles el nombre de cómo conseguí los animales”.

Explicó que su gran error fue no asistir a las audiencias y viajar fuera del país. “Mi único error fue menospreciar el caso tan serio que era no asistir a las audiencias”, aseguró. Contó que ese viaje a España fue la realización de un sueño personal, porque allí conoció el mar y tuvo ingresos con los que esperaba construir su hogar.

Finalmente, dejó claro que tiene pruebas del estado en el que mantenía a los animales. “Yo sí tengo pruebas de cómo los animales estaban. Que pase lo que pase conmigo, pero mi hijo no tiene por qué sufrir las consecuencias. No soy delincuente. No vendo animales”.