Periodista fue humillado por presentadores en pleno programa en vivo; era su primer día

Durante la emisión del programa Paraguay en vivo, transmitido por El Trece, la conductora Fernanda Robles protagonizó un momento incómodo al aire con un reportero nuevo que se estrenaba ese mismo día. El hecho no pasó desapercibido y desató una oleada de comentarios en redes sociales, al punto que el Sindicato de Periodistas del Paraguay emitió un comunicado exigiendo respeto hacia los jóvenes comunicadores que apenas inician su carrera.

Todo comenzó cuando el cronista William Emery, en su primer enlace en directo, confundió el nombre de la conductora y la llamó “Fernando”. Aunque intentó continuar con naturalidad, la reacción de Robles fue inmediata y bastante subida de tono. Visiblemente molesta, interrumpió el momento para reprochar el error.

La tensión aumentó cuando, en medio de la transmisión, le preguntaron a Emery si seguía en redes sociales a los presentadores del programa. El joven respondió con sinceridad: “A Toto le sigo, a Oscar le sigo, a Fernanda no recuerdo, te soy sincero”. Bastó esa frase para encender a la conductora, quien reaccionó con una serie de comentarios que fueron calificados por muchos como despectivos y poco profesionales.

“Sacalo del aire” y otras frases que encendieron la polémica en televisión

“Sacale del aire a este muchacho, fuera, váyase a su casa a estudiar otra vez periodismo”, soltó Robles frente a cámaras, sin filtro alguno. Pero no quedó ahí. Para reforzar lo que parecía un castigo en vivo, añadió: “No estudió este muchacho antes de entrar al aire”, en alusión a que no la conocía o no había preparado su intervención como ella esperaba.

El momento se volvió aún más tenso cuando ella comenzó a interrogarlo: “¿Tenés antecedentes?”, preguntó en un tono serio, que desconcertó aún más al joven. Como si eso no bastara, cerró su intervención con una frase que desató críticas: “Hasta hoy vas a estar acá, amigo. Suerte, mañana ya no vas a entrar”.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar. Muchos calificaron la actitud de Robles como exagerada y despectiva, especialmente tratándose del debut profesional del cronista. Incluso algunos compañeros de medios salieron en defensa de William Emery, reconociendo que todos cometen errores al empezar, y más en televisión en vivo.