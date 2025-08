Christian Nodal envuelto en polémica por ser 'mal padre' tras dura confesión de Cazzu

Desde su separación de Christian Nodal, la artista argentina Cazzu ha mantenido una postura mayormente reservada sobre su vida personal y profesional.

Sin embargo, en recientes declaraciones, la cantante, cuyo nombre de pila es Julieta Emilia, ha compartido detalles íntimos y desafiantes sobre su situación habitacional en Argentina, que han captado la atención del público y generado diversas reacciones.

En una charla con Héctor Elí, Cazzu reveló que tuvo que dejar el alquiler de la casa donde vivía con su hija Inti. La razón es clara: el costo era insostenible.

"Deshice un alquiler que tenía. Vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando. Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar", afirmó la artista, destacando la carga económica que representaba mantener esa vivienda. Esta confesión subraya una realidad económica compleja, incluso para figuras públicas.

Más allá de la cuestión financiera, Cazzu ha expuesto un problema más personal y doloroso: la discriminación. La cantante relató que, al entregar el departamento, sintió un trato injusto por parte de la persona que se lo había alquilado.

A pesar de considerarse una persona "muy ordenada" y una "señora hecha y derecha", con un "TOC un poco con el orden," la artista percibió un "perjuicio latente" sin una razón aparente para el maltrato.

Además, esta experiencia se extiende a la dificultad de encontrar un nuevo lugar, ya que, según ella, "la gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo". Este obstáculo en la búsqueda de vivienda revela prejuicios sociales que afectan su vida cotidiana.

A pesar de los desafíos, Cazzu se muestra determinada. La artista ha manifestado su firme intención de comprar una casa este mismo año, declarando: "este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho".

Numerosos internautas han expresado admiración por su humildad, madurez y la coherencia de sus pensamientos.

Comentarios como "cada vez que habla, la admiro más. Admiro su humildad" o "ella es una señora. Tiene unos pensamientos muy claros de quién es y vive sus conceptos súper coherentes" son recurrentes.

Algunos también han elogiado su trayectoria, destacando que ha "solventado sola su carrera sin ningún papá con dinero" y ha llegado a ser una "gran artista con una carrera hoy a nivel mundial".

Las declaraciones de Cazzu también han reavivado el debate sobre Christian Nodal, su expareja y padre de su hija.

La revelación de que no podía pagar el alquiler llevó a que algunos usuarios tildaran a Nodal de "desobligado", sugiriendo que "no cubre las necesidades básicas más importantes para que su hija tenga un poco de estabilidad".

En contraste, han surgido comentarios en línea que cuestionan la situación de Cazzu, recordando que "según sus fans ella compró el rancho donde vivió con el tipo" o que "dicen que Nodal le dio 9 casas".

Cabe destacar que, tras la ruptura de la pareja, circularon rumores no confirmados sobre la supuesta cesión por parte de Nodal de una finca que habría adquirido en Argentina, como parte de un acuerdo de manutención para Inti.

Sin embargo, estas especulaciones sobre la propiedad del rancho o la entrega de bienes no han sido verificadas oficialmente.

