Cazzu aclara si tomó acciones para alejar a Ángela Aguilar de su bebé: "Está protegida"

Aunque Cazzu suele ser sumamente discreta con su vida privada, en la que casi no suele hablar de temas que la involucren a ella ni a su hija, decidió romper el silencio y hablar sobre la polémica que se armó tras su nueva canción y que fanáticos relacionan con su ex Christian Nodal y la actual pareja, Ángela Aguilar.

Pues luego del lanzamiento de la nueva canción de cazzu 'Con Otra' que incluye una letra bastante diciente, se desató una serie de especulaciones que llevan a usuarios a pensar que se trata de una indirecta hacia su ex y su nueva esposa, a quien le estaría advirtiendo una supuesta infidelidad a futuro.

Y es por esto que debido a la ola de especulaciones y el éxito de la canción artista argentina decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre este tema para aclarar los rumores.

En una entrevistas con medios argentinos la artista respondió con calma a preguntas como qué opina de la relación que sostienen Nodal Y Ángela Aguilar , y de la que expresó que no le afecta en lo absoluto y que: “Si son felices, me encanta”.

Cazzu lanzó su nueva canción 'Con otra' que al parecer sería indirecta para Ángela Aguilar /Fotos: Instagram @cazzu y Getty Images

Esto mostrando una posición tranquila y conciliadora, dejando claro que no siente enemistad hacia Ángela, “No la juzgo, no me da bronca nada de ella”, señaló Cazzu al recibir insinuaciones sobre una mala relación con la hija de Pepe Aguilar.

¿Cazzu tomó acciones legales para alejar a Ángela Aguilar de su bebé?

Publicidad

Pero en medio de las especulaciones que se generaron tras el matrimonio de Nodal, también circularon unas versiones en las que se asegura que la artista argentina tomó acciones legales para que Ángela no se le pudiera acercar a Inti, hija de Cazzu y Nodal , y así evitar que la niña tuviera algún tipo de vínculo con la esposa de su papá.

sobre este hecho la artista aprovechó la oportunidad para desmentir de manera categórica dichos rumores y asegurar que nunca ha ejercido alguna acción legal en contra de Aguilar; además expresó que mucho menos lo haría involucrando a su bebé a quien protege por encima de todo.

Publicidad

“ Nunca existieron esas conversaciones legales. Tenemos una relación totalmente formal, como debe ser, por el bienestar de nuestra hija”, detalló la cantante y expareja de Nodal.

También habló sobre los acuerdos que tiene con el cantante mexicano frente a la crianza de su hija Inti, y de los que se le notó muy tranquila en el entorno de su hija, al decir con voz firme y directa quela niña: “ Está bien, está protegida. La crío y la cuido con mucho amor ”.

Sobre la canción que causó tanta polémica Cazzu habló de su inspiración asegurando que el arte no siempre responde a la realidad en la que esté pasando un artista , “La música siempre está inspirada en algo, pero también es una fantasía. Hay que saber de dónde crear”.

Al final de la entrevista la artista argentina dejó claro que está sola y enfocada en su bienestar y en el de su hija : "Yo estoy soltera", dijo con total calma, dejando así atrás una serie de especulaciones que se tenían en torno a su vida sentimental.

Mira también: ¿Cazzu no quiere que Ángela Aguilar se acerque a su hija Inti? | Ronda de Chismes