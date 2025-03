Letra y video de canción 'Con otra' de Cazzu, ¿indirecta muy directa para Ángela Aguilar?

El 19 de marzo de 2025, la reconocida artista argentina Cazzu lanzó su nuevo sencillo titulado "Con Otra", una cumbia que ha generado gran revuelo en el mundo de la música. Este tema ha sido interpretado por muchos como una clara indirecta dirigida a Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, expareja de Cazzu.

La canción destaca por su ritmo pegajoso y una letra que parece aludir a la situación sentimental entre los tres artistas. Frases como "Robado se va lo que robado viene" y "Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro" sugieren lo que sería una referencia directa a Ángela Aguilar y su relación con Nodal.

El videoclip de "Con Otra", dirigido por la propia Cazzu, muestra a la cantante en escenarios que evocan la cultura popular argentina, reforzando la esencia de la cumbia y el desamor. En apenas un día el video ya supera los 7 millones de reproducciones, evidenciando el impacto y la expectativa generada por este lanzamiento.

La relación entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido objeto de atención mediática desde que Nodal y Aguilar oficializaron su romance poco después de la ruptura entre Nodal y Cazzu.

Publicidad

Este contexto ha llevado a los seguidores y medios a interpretar "Con Otra" como una respuesta de Cazzu a la situación, especialmente por frases como "No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra", que parecen ser una advertencia sobre la fidelidad de Nodal.

Cazzu rompe desmiente a Ángela Aguilar: "Es mentira" Foto: Instagram @Cazzu, @nodal y @angela_aguilar

Letra completa de "Con Otra" de Cazzu:

La que nada debe, nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala

Y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Y será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

Te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas, no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste

Aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala

Y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Y será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

Te va a engañar

Publicidad

Este lanzamiento ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Belinda, exnovia de Nodal, elogió públicamente la canción, comentando en las redes sociales de Cazzu: "Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!" , acompañado de varios emojis de corazones rojos.

El comentario de Belinda a Cazzu por su polémica canción Foto: Instagram @cazzu, @nodal y @belindapop

'Con Otra' se suma a una serie de lanzamientos recientes de Cazzu, quien continúa demostrando su versatilidad y capacidad para abordar temas personales en su música. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip oficial puede verse en el canal de YouTube de la artista.

Video oficial de 'Con Otra' de Cazzu