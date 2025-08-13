Johanna Fadul muestra más de la cuenta en reto de influencer que se quebró la columna

La reconocida actriz colombiana Johanna Fadul volvió a captar la atención del público, esta vez a través de un impresionante video viral en su cuenta de Instagram que dejó a muchos boquiabiertos.

Puedes leer: Johanna Fadul sufre grave accidente; le desfiguró el rostro

En la grabación, Fadul muestra un equilibrio y una concentración excepcionales al ejecutar un desafiante reto, popularmente conocido como el "reto de Nicki Minaj".



Este desafío implica mantener el equilibrio sobre un pie, utilizando objetos pequeños como termos o pesas, a menudo al ritmo de la música.

Aunque este tipo de retos virales provocó lesiones en otras personas, como Mariana Barutkina, una influencer rusa que sufrió una fractura vertebral al intentar un peligroso reto viral en su hogar, resaltando la seriedad de los riesgos asociados con estas tendencias en línea, Johanna Fadul lo llevó a un nuevo nivel al realizarlo con tacones y pesas, demostrando un control y una fluidez impecables.

La proeza de la actriz generó una ola de comentarios: mientras muchos admiraron y resaltaron su excelente condición física, otros optaron por la crítica. Sin embargo, la propia Fadul no se pronunció al respecto.

Esta demostración de destreza física no es casualidad en la vida de Johanna Fadul. La actriz fue una de las concursantes más destacadas en "Los 50", un reality internacional transmitido en horario estelar por Telemundo.

Publicidad

Puedes leer. ¿Cuánto cuesta el vestido de Temu que Johanna Fadul compró para una boda?

En este programa, cincuenta celebridades de habla hispana conviven en una lujosa hacienda y compiten bajo la vigilancia de un misterioso León enmascarado. Los desafíos están diseñados para poner a prueba su resistencia, inteligencia y capacidad de trabajo en equipo.

Publicidad

La competencia no solo ofrecía fama, sino también un considerable premio de 350.000 dólares, equivalentes a 1.513 millones de pesos colombianos.

Esta cuantiosa suma motivó a Fadul a dar lo mejor de sí, representando a Colombia con dedicación en cada prueba. Dentro del reality, Fadul compartió escenario con otras personalidades del entretenimiento latino, incluyendo a su compatriota Fabián Ríos.

La historia de Johanna Fadul, desde su impresionante demostración de equilibrio en redes sociales hasta los desafíos físicos extremos de un reality, resalta la resistencia física y mental que tiene.

Sus seguidores continúan atentos a su proceso, mientras la actriz mantiene una actitud positiva frente a la vida.

Mira también: La verdadera relación entre Calibre 50 y Edén Muñoz tras su separación, ¿terminaron mal?