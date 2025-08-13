En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
MURIÓ DANIELLE SPENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Johanna Fadul muestra más de la cuenta en reto de influencer que se quebró la columna

Johanna Fadul muestra más de la cuenta en reto de influencer que se quebró la columna

La actriz colombiana sorprende con su destreza física en redes y su impactante físico; mientras revela la verdad detrás de su aparatosa salida de un millonario reality internacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad