Sale a la luz 'polémico' acuerdo mutuo del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron en las últimas horas que continuarán realizando grandes proyectos de cine y televisión, en esta ocasión renovando su situación contractual con Netflix con un nuevo acuerdo, pero con algunas limitaciones según anunció la plataforma de streaming.

Esta pareja ha trabajado con Netflix desde el año 2020, en donde han realizado producciones como el documental 'Harry & Meghan' y la serie 'Con amor, Meghan', en donde en esta última la duquesa de Sussex se muestra como una experta en diferentes áreas domésticas.



Netflix anunció que la serie tendrá una segunda temporada y también planes para realizar un especial de navidad para diciembre, sin embargo, una de las condiciones para continuar la relación contractual entre el príncipe Harry y Meghan Markle con la plataforma es un contrato de menor valor.

Así es el acuerdo entre el príncipe Harry y Meghan Markle con Netflix

El nuevo acuerdo que tendrá el príncipe Harry y Meghan Markle está relacionado a la exclusividad que tenía antes Netflix sobre las producciones, por lo cual, ahora la plataforma de streaming tendrá el derecho de aprobar o rechazar el proyecto, antes de que Archewell Productions lo ofrezca a otros estudios.

"Nos enorgullece extender nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo conjunto para incluir la marca 'As Ever", mencionó Markle, esto con relación al lanzamiento de productos de estilo de vida, hogar, entre otros productos.

Sumado a la segunda temporada de 'Con amor, Meghan' y el especial navideño, también se conoció que los duques de Sussex esperan producir un documental corto, el cual muestra la vida en un pequeño orfanato en Uganda en donde los niños superan dificultades. Además, la pareja está trabajando en otros proyectos con Netflix, como la adaptación del libro “Meet Me at the Lake”, de Carley Fortune.

