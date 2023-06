Se reavivan rumores de la ruptura del Príncipe Harry con Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle han tenido una relación que muchas veces se consideró perfecta, pese a todos los impedimentos que han tenido y las discordias con la realeza británica, sin embargo, al parecer su futuro dio un giro inesperado y actualmente se encuentran al borde de la ruptura.

A pesar de que decidieron hacer su vida alejada de todo lo que tuviera que ver con la corona y la Casa Real Británica, iniciando una nueva vida en Estados Unidos, no todo ha marchado a la perfección con la pareja, esto debido a recientes rumores los cuales parecían ser precisos, en primer lugar, la pareja no tuvo ninguna celebración o emotivo mensaje por su quinto aniversario de matrimonio, situación que no pasó desapercibida.

Así mismo, un ex mayordomo de Lady Di, confesó una situación que sería pieza clave para concluir la ruptura de la pareja; el hombre aseguró que el príncipe se había dado cuenta por sí mismo cuál era la verdadera cara y faceta de la mujer, indicando que no es lo que parece. De este modo, otros medios de comunicación oficiales, revelaron que ya no vivían una relación de pareja y, por lo contrario, se veían muy alejados.

Esto podría ser señal de la ausencia de Meghan en la coronación de su suegro, el Rey Carlos de Inglaterra, evento de importancia en el que se esperaba su presencia y acompañamiento a su esposo. Frente a esto, han surgido distintas teorías como que Markle se encuentra agotada de la lucha en contra de la familia británica o simplemente no quiso compartir más con él, aunque también han sugerido la posibilidad de que la familia de Harry lo haya presionado para que se alejara de la mujer y volviera a tomar su lugar en la realeza.

