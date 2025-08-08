“No me dejen morir": Tristes gritos de joven fallecido en concierto de Damas Gratis

En Bogotá, los conciertos y eventos masivos suelen reunir a grandes multitudes. La gente asiste con la intención de disfrutar, pero cuando la situación se descontrola, lo que debería ser una celebración puede transformarse en tragedia.

Lee más: Identifican presunta agresora del concierto de Damas Gratis en Movistar Arena; cerró redes

Eso fue lo que le ocurrió a Sergio Luis Blanco Quintero, conocido entre la Guardia Albirroja Sur como Blanquito. Lo que prometía ser una noche de cumbia con Damas Gratis terminó convertida en un episodio doloroso que hoy deja a su familia en busca de justicia y a las autoridades bajo cuestionamiento.

Esto pasó en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

Según contó su hermana, Mónica Blanco, en entrevista con Alerta Bogotá 104.4 FM, Sergio había adquirido su boleta para el concierto con más de cinco meses de anticipación. Llegó al lugar, pero al momento de ingresar se encontró con una situación caótica:

“Adentro todo era un desorden total. Había muchos hinchas de Millonarios con armas cortopunzantes… la pregunta es cómo pudieron entrar con ellas”, afirmó.La familia sostiene que la logística del evento habría estado a cargo de integrantes de la barra de Millonarios, lo que despierta dudas sobre la eficacia de los controles de ingreso.

En medio de la confusión, Sergio habría sido identificado como hincha de Santa Fe y perseguido, lo que lo obligó a correr hasta la calle 63, donde fue atropellado por una camioneta blanca que no se detuvo. Una testigo que lo acompañaba relató que el vehículo circulaba a gran velocidad:

Publicidad

“En lugar de frenar, lo atropella y sigue su camino”, recordó Mónica. La indignación creció con lo que ocurrió después. Una patrulla de policía que pasó por el sitio no lo trasladó a un hospital, presuntamente alegando que no les correspondía. “Él les decía: no me dejen morir, ayúdenme”, contó su hermana. La ambulancia tardó cerca de 40 minutos en llegar, y luego el traslado al hospital infantil San José habría tomado unos ocho minutos.

Lee más: VIDEO: momento del disturbio en concierto en el Movistar Arena que dejó un fallecido



¿Quién era Sergio Luis Blanco: quien falleció en concierto de Damas Gratis?

Sergio Blanco, de unos 29 o 30 años, era un reconocido seguidor de Independiente Santa Fe y era miembro activo de la barra brava La Guardia Albi-Roja Sur, en particular del grupo llamado Parche 10. Era padre de una niña de aproximadamente ocho años y muy querido por sus amigos y compañeros de tribuna.

Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena Foto: Redes sociales

Publicidad

Su fallecimiento causó gran conmoción entre familiares, amigos e integrantes de la hinchada cardenal. El líder de la barra lamentó la tragedia y pidió una investigación a fondo. Incluso el propio Pablo Lescano, cantante de Damas Gratis, expresó públicamente su tristeza por lo sucedido. La Alcaldía de Bogotá anunció que revisará los protocolos de seguridad para prevenir que hechos similares se repitan en eventos masivos.

Más allá de su pasión por Santa Fe, Sergio trabajaba en la Dirección de Barrismo Social del Ministerio de la Igualdad, promoviendo proyectos para que los jóvenes de las barras fueran reconocidos por su liderazgo y no por la violencia. “Siempre buscó que no fueran estigmatizados”, afirmó Mónica.



¿La familia de Sergio Blanco entablará una demanda por lo sucedido en el concierto?

El abogado de la familia, Carlos Romero, informó que se adelantan tres acciones:



Investigación penal para identificar al conductor del vehículo. Demanda civil por daños y perjuicios. Acción de reparación directa contra entidades públicas y privadas, como el Movistar Arena, la Alcaldía Mayor y la Policía, por presuntas fallas en la seguridad.

Romero pidió a cualquier persona con información sobre la camioneta, sus placas o el conductor que la comparta. La familia prevé que el funeral congregue a una gran cantidad de integrantes de la Guardia Albirroja Sur, por lo que solicita a las autoridades que brinden apoyo logístico y de seguridad. “La barra ha estado muy pendiente, pero necesitamos que las autoridades nos respalden”, señaló Mónica.

Mira también: ¡Caos en el concierto de Damas Gratis en Bogotá!