Angelina Jolie se muestra sin filtros y revela la cicatriz de su mastectomía preventiva

La actriz Angelina Jolie volvió a llamar la atención internacional luego de aparecer en la portada y en una sesión fotográfica de Time France, en la que muestra por primera vez de manera visible la cicatriz de la mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013.

La publicación coincide con la promoción de su nueva película Couture y es destacada por medios y seguidores como un gesto de apertura sobre un tema íntimo y de salud.

¿Por qué Angelina Jolie decidió hacerse una cirugía preventiva?

En la entrevista publicada junto con la producción, Jolie abordó con honestidad su decisión y el significado de compartir esa parte de su historia. “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, afirmó la actriz al medio.



El procedimiento al que se sometió Jolie hace más de una década fue una mastectomía profiláctica (preventiva) luego de hacerse un examen genético que reveló que tenía un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama debido a una mutación del gen BRCA1.



Según la revista, esto la llevó a tomar una decisión basada en información médica y con el objetivo de reducir significativamente las probabilidades de sufrir la enfermedad.

La actriz, de 50 años, explicó que aceptar y mostrar su cicatriz forma parte de cómo ella entiende y enfrenta su propia historia de salud. En la entrevista también destacó que, además de la mastectomía, se sometió posteriormente a la extirpación de ovarios y trompas de Falopio por el mismo motivo de prevención.

“Para mí, y para tantas mujeres que han vivido esto, era esencial recordar que lo que nos permite superar estos momentos es justo la vida”, dijo Jolie al hablar de la experiencia.

El hecho de posar para la revista sin ocultar las marcas que dejó la cirugía fue interpretado por varios medios como una forma de normalizar las secuelas de decisiones médicas difíciles, especialmente en celebridades cuya imagen pública suele estar muy cuidada.

La actriz aparece en la sesión acompañando palabras que vinculan la cicatriz con fuerza, resiliencia y el valor de compartir experiencias que pueden ser de apoyo para otras mujeres.

La publicación también señala que Time France seleccionó esta portada para acompañar la promoción de Couture, la nueva película de Jolie en la que interpreta a una directora de cine estadounidense diagnosticada con cáncer.

Jolie dijo que sintió una conexión especial con el personaje y que el filme aborda temas que van más allá de la enfermedad para hablar de la vida y cómo se afrontan las dificultades diarias.

Además, defendió en la entrevista que se realicen pruebas genéticas para detectar alteraciones como las del BRCA1 cuando hay factores de riesgo evidentes, y abogó por que estas pruebas y programas de detección sean accesibles y asequibles para las mujeres, independientemente de su contexto socioeconómico.

“Cuando en 2013 compartí mi experiencia, lo hice con el fin de fomentar la toma de decisiones informadas”, señaló.

