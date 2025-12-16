Sofía Vergara confirmaría romance con poderoso empresario; es menor 14 años

La estrella barranquillera de Hollywood, de 53 años, puso fin a meses de especulaciones al hacer oficial su vínculo con Douglas Chabbott, un ejecutivo discreto del mundo de la joyería de lujo.

Una publicación en redes sociales con un tierno mensaje de amor selló la relación, demostrando que la diferencia de edad de 14 años no es barrera para la felicidad.

Después de meses de intensos rumores y seguimientos mediáticos, la aclamada actriz Sofía Vergara decidió tomar la iniciativa y confirmar, sin dejar espacio a dudas, su nuevo capítulo sentimental.



La estrella, reconocida mundialmente por su papel de Gloria Pritchett en Modern Family, utilizó su plataforma de Instagram para sellar su compromiso con el empresario estadounidense Douglas Chabbott.

La esperada confirmación se dio a conocer el 16 de diciembre de 2025, tras una serie de interacciones y apariciones públicas que ya habían encendido las alarmas de sus seguidores.

La imagen que sirvió como prueba definitiva fue compartida por Vergara, donde se la ve sonriente junto a Chabbott en un exclusivo restaurante de la ciudad de Nueva York.

El mensaje que acompañó la fotografía fue tan breve como contundente: “Te amo”. Con ese gesto cargado de afecto, la actriz barranquillera cerró el ciclo de conjeturas sobre su vida amorosa, la cual ha sido objeto de atención constante desde su mediática separación.

Aunque la pareja había mantenido el silencio sobre su vínculo, sus apariciones conjuntas ya eran un secreto a voces. Uno de los momentos más comentados que alimentó las especulaciones fue su asistencia a un concierto de Oasis en Pasadena, California, a finales de septiembre.

Además de los encuentros en la vida real, la cercanía entre ambos se había manifestado a través de las redes sociales, donde compartían momentos y se seguían mutuamente de manera constante, avivando las especulaciones entre sus fans.

Mientras Sofía Vergara ostenta una carrera profesional consolidada y una vida bajo los reflectores de Hollywood, su nueva pareja, Douglas Chabbott, opera en un plano mucho más discreto.

El hombre que conquistó el corazón de la diva colombiana es un reconocido empresario estadounidense, y actualmente ejerce como vicepresidente de Dasan Inc. Esta firma destaca en el mercado de lujo, especializándose en joyería.

Pese a sus conexiones dentro del mundo social y empresarial, Chabbott mantiene un perfil notablemente bajo y prefiere mantenerse alejado del foco mediático.

Uno de los temas que más ha resonado en torno a esta nueva relación es la marcada diferencia de edad. Sofía Vergara cuenta con 53 años, mientras que Douglas Chabbott tiene 39, lo que establece una brecha de 14 años.

No obstante, la confirmación pública de Vergara parece ser una clara declaración de que la felicidad y el bienestar emocional no están sujetos a los números, entrando en una etapa de plenitud personal.

El anuncio de la relación ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes no tardaron en celebrar la alegría de la actriz.

La cercanía entre la pareja se hizo innegable en el verano anterior, específicamente durante la celebración del cumpleaños de la actriz en julio de 2025.

Chabbott fue uno de los invitados especiales en la exclusiva velada que tuvo lugar en Cerdeña, donde la celebración incluyó una cena privada en el reconocido restaurante Nammos, rodeados de familiares y amigos.

Durante aquel viaje festivo, la propia Vergara compartió en sus historias una nota que muchos interpretaron como un sutil indicio del fuerte vínculo que ya existía con el empresario.

Este romance se produce después de que Vergara cerrara legalmente su divorcio con Joe Manganiello en febrero de 2024. Tras siete años de matrimonio, la pareja anunció su separación en julio de 2023.

Aunque en su momento hubo especulaciones sobre la maternidad como causa de la ruptura, Manganiello aclaró después que la razón definitiva fue un distanciamiento emocional.

Ahora, con la confirmación de su relación con Chabbott, Vergara marca la primera vez que comparte abiertamente su vida amorosa con sus seguidores desde su separación.

La confirmación en Instagram del romance con el vicepresidente de Dasan Inc, quien prefiere la discreción, sirve como el punto final a meses de rumores, demostrando que la actriz está disfrutando plenamente de su vida personal mientras sigue cosechando éxitos en su carrera.

