Pareja de Andrea Valdiri aviva rumores de separación con inesperado mensaje

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, vuelven a ser tema en las redes sociales, en esta ocasión por una presunta crisis amorosa que vive la relación. Situación que fue incrementada por un mensaje publicado por el empresario en las últimas horas, con lo que sería una posible indirecta.

Las redes sociales comenzaron a especular con el posible fin de la relación, debido a que estos ya no se siguen en redes sociales, además eliminaron varias fotografías que tenían juntos. Información que se suma a una publicación del empresario en una historia de su Instagram.

“No le bastó con un solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto”, fueron las palabras que publicó en una historia con fondo gris. Solo estuvieron acompañadas del emoticón de las manos juntas, en posición de oración. Hecho que despertó toda clase de mensajes en redes.



Por lo cual, hay quienes creen que su mensaje estaría relacionado con su romance con la barranquillera. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se pronunciaron sobre esta situación, pero sus seguidores esperan que en las próximas horas se conozca el estatus de esta.



¿Cuáles fueron las parejas de Andrea Valdiri?

La influencer barranquillera, Andrea Valdiri antes de tener su noviazgo con Juan Daniel Sepúlveda, estuvo casada con Felipe Saruma por casi un periodo de dos años; sumado a esto, tuvo una relación con Lowe León y tuvo a su hija, Adhara. De igual forma, se conoció que estuvo relacionada con el futbolista, Michael Ortega.

De igual forma, se conoció que Valdiri tiene otra hija llamada Isabella, quien tiene 14 años, pero se desconoce quién es su papá. Tanto es así que la creadora de contenido indica que solo es una persona que no se quisó hacer responsable de esta, por lo cual, ella tomó el 100% de su crianza.

Sumado a esto, se conoció que esta siempre tiene algún problema con sus relaciones sentimentales, al punto que algunos casos están rodeados de polémicas. Durante su romance con Lowe León tuvo múltiples disputas, mientras que su matrimonio con Saruma fue compartido en redes.

Tanto es así que se conoció que en varios momentos, Valdiri fue señalada como la figura que lideraba económicamente en sus relaciones, críticas que marcaron su vida sentimental en el escenario digital. Antecedentes que invitan a creer a los seguidores que esta podría ser otra ruptura para la barranquillera.

