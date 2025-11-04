Laura Jaramillo le pone los puntos a Andrea Valdiri y le recuerda que "fue moza"

La historia entre Andrea Valdiri y Laura Jaramillo parece no tener fin. Lo que muchos pensaban que era un tema cerrado, volvió a estallar luego de unas fuertes declaraciones de la bailarina barranquillera durante una conversación con Be, exintegrante del Desafío. En ese diálogo, Valdiri soltó un comentario que encendió la polémica: “¡No puedo creer que a la moza le haya ido mejor que a la mujer! (…) ¡Yo no revivo muertas!”

Las palabras de Andrea fueron interpretadas como una indirecta directa hacia Laura Jaramillo, su eterna rival desde que ambas compartieron historia con el futbolista Michael Ortega. La tensión, que ya lleva más de siete años, volvió a estallar y rápidamente se convirtió en tendencia en redes.

Ante esto, Laura Jaramillo no se quedó callada. Fiel a su estilo directo, respondió con un video que rápidamente se viralizó en Instagram:

“¿En qué momento una le sale a deber a las mozas? Amor, el título de moza te lo pusiste tú, no te lo puse yo. Esa ya no es responsabilidad mía”.

Con esa frase, la creadora de contenido dejó claro que no piensa asumir culpas del pasado y aprovechó para lanzar varias pullas a la barranquillera. En el mismo clip, Jaramillo aseguró que no guarda rencores y que, por el contrario, le agradece a Valdiri haber sido la razón por la que terminó su relación con Ortega:

“Fuiste un instrumento en las manos de Dios para quitarme de ese engendro del camino. Me hiciste un favor enorme”.

El tono de su mensaje fue contundente. Sin perder la calma, Laura Jaramillo también cuestionó el discurso de empoderamiento de Andrea Valdiri, afirmando que “no se puede llamar empoderamiento a burlarse del dolor de otra mujer”. Además, dejó entrever que el reconocimiento de Valdiri en redes no ha sido ajeno a los enfrentamientos que han sostenido durante años:

“No entiendo en qué momento una moza se empodera tanto que termina tirándole a la que un día fue la esposa. Qué descaro”.

Aunque muchos seguidores esperaban que Jaramillo diera por cerrado el tema, la influenciadora fue más lejos y advirtió que no está dispuesta a quedarse callada como antes.

Usuarios apoyaron a Laura Jaramillo

“Lastimosamente para ti, hoy le están reviviendo el cuento a una mujer que ya no se queda callada. De muchas de las cosas que has dicho me convences una vez más de que eres una mitómana”.

El video generó miles de comentarios. Algunos usuarios apoyaron a Laura, aplaudiendo su manera de defenderse, mientras otros consideraron que este nuevo cruce solo reabre viejas heridas. Lo cierto es que cada movimiento de ambas influenciadoras es seguido con lupa, y cualquier palabra se convierte en tendencia instantánea.