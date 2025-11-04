Cruel hallazgo de Medicina Legal en necropsia a Jaime Esteban; determinaría al culpable

La noche del 30 de octubre, una fiesta de Halloween terminó en tragedia para Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de Ingeniería de 20 años que perdió la vida horas después de sufrir una fuerte golpiza en el norte de Bogotá. Lo que empezó como una celebración universitaria terminó en una agresión sin sentido que hoy mantiene consternada a su familia y a toda la comunidad estudiantil.

El encuentro se llevó a cabo en Before Club, una discoteca de Chapinero donde decenas de jóvenes, entre ellos varios estudiantes de la Universidad de los Andes, se reunieron para disfrutar del evento organizado por ‘Relaja la Pelvis’. Todo transcurría con normalidad hasta que la multitud dentro del lugar provocó desorden y empujones que separaron a varios grupos de amigos, incluido el de Jaime.

Según testigos, el joven no tuvo discusiones ni altercados durante la noche. Tampoco conocía a los hombres que horas más tarde lo agredirían. Sin embargo, la falta de control y las salidas mal organizadas dentro del sitio causaron que Jaime se quedara acompañado solo de dos amigos.

Alrededor de las tres de la madrugada, cuando la fiesta finalizaba, Jaime decidió salir del lugar para encontrarse con otro compañero con quien planeaba regresar a casa. Fue justo en ese momento, en las afueras del establecimiento, cuando comenzó la pesadilla.

Frente a una tienda de cadena, en la calle 64 con carrera 14, dos hombres se acercaron de manera violenta a él y a su amigo. Según relató uno de los testigos, uno de los agresores lanzó una amenaza directa antes de atacarlos: “Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”. Ambos jóvenes intentaron alejarse, pero los sujetos los persiguieron por varias cuadras hasta alcanzarlos.

El ataque fue inmediato y desproporcionado. Jaime recibió varios golpes en el rostro y la cabeza que lo dejaron inconsciente. Testigos aseguran que incluso, tras caer al suelo, uno de los agresores lo pateó en la nuca. El impacto fue tan severo que, al llegar las autoridades, su estado ya era crítico.

Los uniformados trasladaron a Jaime de urgencia al Hospital de Chapinero, donde fue estabilizado momentáneamente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitido al Hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá. Allí fue sometido a una cirugía de emergencia, pero no resistió. Su fallecimiento se confirmó el 31 de octubre, menos de 24 horas después de la golpiza.



Cruel hallazgo de Medicina Legal en necropsia a Jaime Esteban; determinaría al culpable

En las últimas horas, el informe de Medicina Legal reveló nuevos detalles sobre el caso de Jaime Esteban Moreno. El dictamen indica que el joven falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones en extremidades y tórax, compatibles con una golpiza prolongada.

Además, el reporte incluye una descripción precisa de la posición y la dirección de los golpes, lo que permitiría identificar al agresor principal. Según fuentes cercanas a la investigación, uno de los implicados habría sido quien provocó la caída que causó el impacto fatal en la cabeza de Jaime.

Los hallazgos se suman a la evidencia que ya manejan las autoridades y podrían ser determinantes para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los implicados. Mientras tanto, familiares y allegados de Jaime Esteban Moreno esperan que el caso avance con rapidez y que la justicia logre dar con todos los responsables de esta agresión que le arrebató la vida a un joven con un futuro prometedor