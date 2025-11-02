En vivo
La Kalle  / Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno, estudiante de Universidad Los Andes

    Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes dentro de bar
    Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes dentro de bar; lo culpaban de algo fuerte

    El estudiante de Los Andes, Jaime Moreno Jaramillo, perdió la vida tras una riña en una fiesta de Halloween en Bogotá. Esta es la versión de los capturados.

    Identidad de los capturados: caso Jaime Esteban Moreno
    Identidad y nacionalidades de los capturados por el caso del estudiante de Los Andes

    Tres personas fueron capturadas por su presunta participación en la agresión ocurrida después de una fiesta de Halloween, donde perdió la vida un estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá.

    Video sobre la muerte del joven de Los Andes tras fiesta de Halloween
    Momento exacto en que estudiante de Los Andes recibe golpiza; atacado por la espalda

    En los nuevos videos muestran un ángulo más cercano en el que el estudiante de Los Andes aparece junto a su compañero y amigo. Antes de llegar a una esquina, son alcanzados por los agresores.

