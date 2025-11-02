La Kalle Jaime Esteban Moreno
Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes dentro de bar; lo culpaban de algo fuerte
El estudiante de Los Andes, Jaime Moreno Jaramillo, perdió la vida tras una riña en una fiesta de Halloween en Bogotá. Esta es la versión de los capturados.
Identidad y nacionalidades de los capturados por el caso del estudiante de Los Andes
Tres personas fueron capturadas por su presunta participación en la agresión ocurrida después de una fiesta de Halloween, donde perdió la vida un estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá.
Momento exacto en que estudiante de Los Andes recibe golpiza; atacado por la espalda
En los nuevos videos muestran un ángulo más cercano en el que el estudiante de Los Andes aparece junto a su compañero y amigo. Antes de llegar a una esquina, son alcanzados por los agresores.