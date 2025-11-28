Publicidad

La Kalle  / Noticias  / La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza

La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza

El hermano del estudiante fallecido en la madrugada del 31 de octubre entregó detalles sobre cómo la familia de Jaime Moreno se enteró de lo ocurrido.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

La tragedia que envolvió a Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de la Universidad de los Andes, en la madrugada del 30 de octubre, siguen apareciendo nuevos detalles al respecto, tanto es así que su hermano, David, en el programa "Aquí y Ahora" de La FM compartió como la familia se enteró de la tragedia.

Recordemos que Jaime Moreno se encontraba celebrando la fiesta de Halloween en el Before Club y, al salir de ese lugar, perdió la vida después de una golpiza. Su hermano, David, recordó el dolor y la incertidumbre que vivieron en casa esa noche, por no tener noticias de su familiar.

Puedes leer: Hermano de Jaime Esteban Moreno revela cómo entregaron el cuerpo: "Era irreconocible"

Durante la entrevista mencionó que se había acostado muy tarde, después de buscar a Jaime, quien no aparecía y tenía el celular descargado. Esto, mientras que la madre del joven vivía momentos de gran desesperación y angustia por la ausencia de su hijo y menos tener noticias de él.

“Yo llevaba poco sin dormir, me acosté súper tarde, yo salía con él y él no aparecía y se le había descargado el celular. Mi mamá estaba desesperada, estaba muy angustiada. Me metí en el computador de él, en el WhatsApp y encontré a un amigo. Él me dice no se vaya a asustar, pero lo golpearon unos manes, estamos en el hospital”, relató el joven.

¿Qué más reveló el hermano de Jaime Moreno?

Tras leer dicho mensaje, David recordó que tomaron el carro y fueron a la clínica, así mismo, recordó que que Jaime Moreno era muy nervioso tanto es así que le daba miedo todos los procedimientos médicos y más lo relacionado con la sangre.

Una vez llegaron a la clínica David Moreno, afirmó que el cuerpo de su hermano quedó "irreconocible" después de la golpiza. De igual forma, explicó que su mamá tras la muerte de su hijo, "No se ha parado en la cama" debido a la profunda preocupación.

Adicionalmente, David Moreno afirmó que Juan David Cárdenas fue un ángel por intentar proteger a Jaime, pero que este comenzó a lidiar con problemas emocionales tras lo ocurrido esa noche.

Por otro lado, los abogados de la familia, Camilo Rincón y Francisco Bernate, destacaron la eficacia de la Policía, que logró capturar a los agresores en flagrancia. Durante la entrevista, uno de los abogados sugirió que Paola Fernández fue la presunta instigadora del ataque, quien venía “gritando y determinando el ataque”.

Los representantes legales también señalaron la necesidad de identificar a una quinta persona para esclarecer completamente los hechos de aquella noche.

Mira también: Hermano de Jaime Moreno rompe el silencio y da nuevas declaraciones sobre el caso

