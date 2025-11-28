Hermano de Jaime Esteban Moreno revela cómo entregaron el cuerpo: "Era irreconocible"

La investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue avanzando con ritmo acelerado mientras su familia intenta asimilar lo ocurrido. En medio de ese proceso, su hermano David Moreno decidió romper el silencio y contar cómo han vivido estas semanas llenas de incertidumbre y el impacto emocional que dejó la agresión que sufrió el joven.

Desde el inicio, David fue claro: el dolor ha sido tan profundo que no hay espacio para otro sentimiento. Contó que Jaime era más que un hermano: era su compañero de vida, esa presencia constante desde la infancia que ahora se convirtió en un vacío difícil de entender.

Puedes leer: Jaime Esteban Moreno tenía una restricción en bar Before Club; ¿por qué lo dejaron entrar?



En entrevista con La FM, relató que el joven llevaba semanas entregado al estudio porque quería aplicar a un intercambio académico, un objetivo que lo tenía motivado y lleno de disciplina.

David recordó que lo vio por última vez el jueves 30 de octubre. Jaime llegó tarde, pero aun así alcanzaron a compartir un rato escuchando música en la sala de la casa. Él salió primero, sobre las 7:00 p. m., sin imaginar que ese gesto habitual de despedida sería el último.

“Era tan normal verlo, tan parte del día a día, que ahora la ausencia se siente demasiado”, mencionó.

Publicidad

Horas después, ya en la madrugada, la inquietud empezó a crecer. David confesó que estuvo despierto hasta las 3:00 a. m., revisando el celular, esperando una respuesta que no llegaba. Su mamá también estaba angustiada. Fue un amigo quien finalmente les avisó que Jaime estaba en un hospital. “Lo golpearon unos manes”, fue lo único que alcanzó a decir antes de que la familia saliera corriendo hacia el centro médico.

“Cuando uno quiere tanto a alguien, uno cree que nunca le va a pasar nada”, comentó con la voz quebrada.

Jaime Esteban Moreno en discoteca Before Club / FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales

Publicidad

Hermano de Jaime Esteban Moreno revela cómo estaba el cuerpo

Al llegar al hospital, la familia sintió un aire de incertidumbre que no dejaba respirar. Su mamá temblaba del miedo. David relató que lo que vio luego lo marcó para siempre. “Yo vi el cuerpo de Jaime, era irreconocible, ver la cara de él, ver algo así solo me parece inhumano”, dijo a La FM.

Señaló que su hermano era una persona tranquila, tímida, rodeada de amigos, y agregó que nunca ha podido comprender la intensidad de la agresión que sufrió. “No entiendo cómo alguien puede llegar a golpear así a otra persona”, comentó.

Puedes leer: Caso Jaime Moreno: Mamá de mujer que usaba disfraz azul hace delicada denuncia

Vale la pena mencionar que durante las audiencias del caso, también se conoció la reacción de la juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Según se reveló, la funcionaria expresó su impresión frente a la cantidad y ubicación de las lesiones que quedaron registradas en el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Vale la pena mencionar que, según la juez, pocas veces había visto un dictamen tan cargado de dolor físico en zonas vitales. De acuerdo con lo expresado en la audiencia, no se registraron mayores lesiones en extremidades como piernas o pies, sino que la atención se centró en golpes contundentes en el pecho, abdomen, parte baja del abdomen y cabeza.

Publicidad

Estas observaciones quedaron registradas dentro del proceso y hacen parte del material que actualmente estudian las autoridades.