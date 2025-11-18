Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Jaime Esteban Moreno tenía una restricción en bar Before Club; ¿por qué lo dejaron entrar?

Jaime Esteban Moreno tenía una restricción en bar Before Club; ¿por qué lo dejaron entrar?

Un nuevo detalle indica que al universitario de Los Andes le tenían que haber prohibido el ingreso a la fiesta en la que se topó con los hombres que posteriormente lo golpearon.

Jaime Esteban Moreno en discoteca Before Club
Jaime Esteban Moreno en discoteca Before Club
/ FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

El fallecimiento de Jaime Esteban Moreno sigue siendo centro de atención en Colombia debido a que aún avanzan las investigaciones y se siguen conociendo detalles sobre los hechos que rodearon la lamentable pérdida del estudiante de Los Andes.

Y aunque gran parte de la investigación se centra en Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los dos autores materiales de la golpiza que le ocasionó la muerte al joven de 20 años, hay otro foco sobre la discoteca Before Club, donde estuvieron todos los involucrados antes de la agresión.

Pues según las declaraciones de los capturados, la golpiza se dio luego de un presunto incidente ocurrido en la fiesta de disfraces en la que supuestamente Jaime Moreno habría intentado sobrepasarse con la mujer que estaba disfrazada de azul y quien fue identificada como Kleidymar Fernández Sulbarán.

Este dato llamó la atención de la Fiscalía que hizo una detallada revisión de los videos de cámaras de seguridad del lugar y determinó que en el bar Before Club no hubo ningún altercado ni discusión entre la víctima y sus agresores; por el contrario, en los videos se observa a Jaime Esteban solo y chateando por celular.

A Jaime Esteban tenían que haberle negado el ingreso a Before Club

Pero pese a que las autoridades ya tienen claro que dentro del lugar no hubo intento de abuso ni acoso por parte del joven universitario hacia las mujeres que incitaron a la agresión, salió a la luz un detalle que indica que los lamentables hechos pudieron evitarse mucho más.

Esto luego de que se filtraran mayores detalles de la fiesta de disfraces organizada en este lugar y del que se dice que a Jame Moreno le tenían que haber prohibido el ingreso a la discoteca, dando cumplimiento a las restricciones del lugar.

Y es que fue la propia gerente del bar, identificada como María Alejandra Palma, quien explicó a la Fiscalía que entre las condiciones y restricciones este lugar de rumba se establece un mínimo de edad de 21 años para poder ingresar.

"Únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años", explicó la gerente sobre la edad establecida para la fiesta universitaria y que llama la atención ya que Jaime Esteban tenía 20 años y no cumpliría con la edad mínima de ingreso.

La mujer agregó que "El personal de filtro de la entrada era el encargado de verificar la edad de las personas a través de la cédula de ciudadana que tenían que presentar en la entrada“, sin embargo la víctima al parecer ingreso sin problema.

Esto despierta varios interrogantes sobre ¿qué ocurrió al momento de verificar la edad de Esteban Moreno y por qué no se le negó el acceso si no cumplía con una de las condiciones de la organización?

Asimismo se encuentran comentarios que infieren que, "de haberse cumplido con las restricciones de edad, Jaime posiblemente no habría coincidido con los agresores y su vida no habría corrido peligro"; sin embargo son solo opiniones de usuarios en redes sociales que no garantizan que el negar la entrada al bar habría salvado la vida del joven.

Por el momento este dato estaría siendo analizado por autoridades dentro el caso del que se busca establecer claramente como y porque ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de Esteban Moreno.

En video: Destapan lo que en realidad motivó a Juan C. Suárez a agredir a Jaime Esteban

