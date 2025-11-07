VIDEO: Ricardo González sale corriendo del trabajo al enterarse que Jaime Moreno falleció

Avanza el caso por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno a manos de dos jóvenes que lo golpearon desproporcionadamente luego de salir de una fiesta de disfraces en la madrugada del 31 de octubre, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Pues aunque hasta el momento solo hay un capturado por los hechos, identificado como Juan Carlos Suárez, ya se tiene plenamente identificado al segundo agresor que en el video de la golpiza aparece disfrazado de conejo negro.

Se trata de Ricardo González Castro, un cartagenero de de 22 años que residía en Bogotá y laboraba en un puesto de venta de perros calientes en el sector de San Victorino, centro de la ciudad, donde fue visto por última vez antes de perderse su rastro.



Y es que luego de cometer la agresión contra Jaime Moreno en la madrugada del 31 de octubre, el joven se presentó horas más tarde a su trabajo el cual desempeñó durante todo el turno, al día siguiente volvió a recorrer el mismo lugar de trabajo pero, antes de terminar turno decidió marcharse.

Video del momento en que Ricardo sale corriendo para escapar

Aunque el paradero del hombre es aún desconocido, las autoridades han logrado recolectar videos que permiten identificar los movimientos de González Castro luego de violentar al estudiante de Los Andes.



Uno de los videos, obtenidos por Noticias Caracol, revela el justo momento en que el agresor emprende la huida y sale corriendo del sector, cruzando a gran velocidad por un centro comercial de donde posteriormente se pierde su rastro.

En las imágenes se observa al hombre vistiendo de negro y cruzando a gran velocidad corriendo por el centro comercial. Esto ocurre a hacia las 12 del mediodía del sábado 1 de noviembre cuando Ricardo decidió cerrar su puerto de perros calientes, se lo entregó a su jefe y posteriormente arrancó a correr hasta abandonar el sector.

Extraoficialmente se dice que el hombre emprendió la huida luego de enterarse por medios de comunicación que el joven, al que había agredido el día anterior, había fallecido y que las autoridades estaban en búsqueda del agresor.

Una semana después del asesinato del universitario Jaime Esteban Moreno, uno de los presuntos responsables continúa prófugo de la justicia.

Y es que aunque a esa hora había tres personas capturadas, Ricardo sabía que posiblemente los detenidos iban a revelar información que llevara a la Policía a su ubicación y por eso habría decidido renunciar al trabajo, no sin antes explicarle a su jefe que "la había embarrado", que había tenido una riña muy fuerte y que prefería dejar el trabajo.

Incluso otros vendedores revelaron conversaciones que tuvieron con el hombre quien les contó que había golpeado a un joven y que había sido grave ya que la víctima estaba en Cuidados Intensivos. Lo que desconocía el agresor es que el estudiante ya había fallecido.

Ahora se espera que la investigación avance y se logre la captura de Ricardo González para que responda por los hechos que enlutan a una familia que aún se pregunta por qué tanta sevicia contra su hijo quien, según los videos, nunca respondió a las agresiones que recibió

