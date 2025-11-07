Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿PAISAS COMIENDO CHANGUAA?
PIDE CASA POR CÁRCEL A JUAN SUÁREZ
FALLECE CANTANTE VALLENATO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Ricardo González sale corriendo del trabajo al enterarse que Jaime Moreno falleció

VIDEO: Ricardo González sale corriendo del trabajo al enterarse que Jaime Moreno falleció

Un nuevo video revela el momento en que el otro agresor de Jaime Moreno escapa corriendo luego de que se difundiera el fallecimiento del estudiante de Los Andes.

Ricardo González, señalado agresor de Jaime Esteban Moreno
Ricardo González, señalado agresor de Jaime Esteban Moreno
/ FOTO: Compuesta video obtenido por Noticias Caracol
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

Avanza el caso por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno a manos de dos jóvenes que lo golpearon desproporcionadamente luego de salir de una fiesta de disfraces en la madrugada del 31 de octubre, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Pues aunque hasta el momento solo hay un capturado por los hechos, identificado como Juan Carlos Suárez, ya se tiene plenamente identificado al segundo agresor que en el video de la golpiza aparece disfrazado de conejo negro.

Puedes ver:

  1. Ricardo González, agresor de Jaime Esteban Moreno
    Ricardo González (izq) buscado por muerte de Jaime Esteban Moreno (der)
    / Compuesta - Tomada de redes sociales
    Judiciales

    Ricardo González le hizo una confesión a otro hombre sobre lo ocurrido con Jaime Moreno

  2. Papá de Ricardo González llamó para pedir que lo convenzan de entregarse
    Ricardo González y Juan Carlos Suárez, agresores de Jaime Esteban Moreno
    / FOTO: Tomadas de redes
    Judiciales

    Papá de Ricardo González, agresor de Jaime Moreno, llamó haciendo una súplica por su hijo

Se trata de Ricardo González Castro, un cartagenero de de 22 años que residía en Bogotá y laboraba en un puesto de venta de perros calientes en el sector de San Victorino, centro de la ciudad, donde fue visto por última vez antes de perderse su rastro.

Y es que luego de cometer la agresión contra Jaime Moreno en la madrugada del 31 de octubre, el joven se presentó horas más tarde a su trabajo el cual desempeñó durante todo el turno, al día siguiente volvió a recorrer el mismo lugar de trabajo pero, antes de terminar turno decidió marcharse.

Video del momento en que Ricardo sale corriendo para escapar

Aunque el paradero del hombre es aún desconocido, las autoridades han logrado recolectar videos que permiten identificar los movimientos de González Castro luego de violentar al estudiante de Los Andes.

Uno de los videos, obtenidos por Noticias Caracol, revela el justo momento en que el agresor emprende la huida y sale corriendo del sector, cruzando a gran velocidad por un centro comercial de donde posteriormente se pierde su rastro.

De interés:

  1. Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno
    Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno
    / FOTO: Compuesta - Captura de video
    Judiciales

    Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban

  2. Audiencia contra Juan Carlos Suárez por muerte de Jaime Esteban Moreno
    Audiencia contra Juan Carlos Suárez por muerte de Jaime Esteban Moreno
    Compuesta - captura de video
    Judiciales

    Abogado reacciona desesperado por titubeos de fiscal en caso Jaime Moreno; juez intervino

En las imágenes se observa al hombre vistiendo de negro y cruzando a gran velocidad corriendo por el centro comercial. Esto ocurre a hacia las 12 del mediodía del sábado 1 de noviembre cuando Ricardo decidió cerrar su puerto de perros calientes, se lo entregó a su jefe y posteriormente arrancó a correr hasta abandonar el sector.

Extraoficialmente se dice que el hombre emprendió la huida luego de enterarse por medios de comunicación que el joven, al que había agredido el día anterior, había fallecido y que las autoridades estaban en búsqueda del agresor.

Y es que aunque a esa hora había tres personas capturadas, Ricardo sabía que posiblemente los detenidos iban a revelar información que llevara a la Policía a su ubicación y por eso habría decidido renunciar al trabajo, no sin antes explicarle a su jefe que "la había embarrado", que había tenido una riña muy fuerte y que prefería dejar el trabajo.

Publicidad

Incluso otros vendedores revelaron conversaciones que tuvieron con el hombre quien les contó que había golpeado a un joven y que había sido grave ya que la víctima estaba en Cuidados Intensivos. Lo que desconocía el agresor es que el estudiante ya había fallecido.

Más noticias:

  1. Juan Carlos Suárez Ortíz, capturado por muerte de Jaime Esteban Moreno
    Juan Carlos Suárez Ortíz, capturado por muerte de Jaime Esteban Moreno
    / Foto: Compuesta, captura de pantalla audiencia
    Judiciales

    VIDEO: Habla Juan Carlos Suárez, capturado por muerte de Jaime Moreno: "A Todos"

  2. Audiencia de Juan Suárez 7 de noviembre
    Audiencia contra Juan Suárez
    Foto: captura de pantalla audiencia y redes sociales
    Judiciales

    "No lo golpeó tan fuerte": Abogado de Juan Suárez pide casa por cárcel en caso Jaime Moreno

Ahora se espera que la investigación avance y se logre la captura de Ricardo González para que responda por los hechos que enlutan a una familia que aún se pregunta por qué tanta sevicia contra su hijo quien, según los videos, nunca respondió a las agresiones que recibió

Publicidad

Video: Detalles de fallecimiento de Jaime Esteban

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jaime Esteban Moreno

Ricardo González