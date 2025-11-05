Publicidad

Abogado reacciona desesperado por titubeos de fiscal en caso Jaime Moreno; juez intervino

Abogado reacciona desesperado por titubeos de fiscal en caso Jaime Moreno; juez intervino

Francisco Bernate no ocultó su molestia y en plena audiencia hizo caras y hasta se agarró la cabeza al escuchar a la fiscal delegada 'tambalear' en la imputación de cargos; el juez tuvo que intervenir