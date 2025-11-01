Así hallaron a Jaime Esteban Moreno: similitudes con el caso Colmenares estremece al país

La noche de Halloween dejó una escena que hoy conmociona a Bogotá. En la madrugada del 31 de octubre, la Policía recibió un llamado de emergencia en el barrio La Esperanza, localidad de Barrios Unidos.

¿Cómo encontraron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes?

Al llegar, según los agentes encontraron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, tendido en el suelo con golpes visibles en su rostro y un charco de sangre a su alrededor. Los uniformados intentaron auxiliarlo de inmediato.

Ahora bien, según reportes preliminares, el joven aún tenía signos vitales cuando fue subido a la patrulla para ser llevado a un centro asistencial. Moreno fue llevado inicialmente al CAMI de Chapinero, donde los médicos diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido al Hospital Simón Bolívar. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven falleció horas después por un paro cardiorrespiratorio.



Su muerte desató una investigación inmediata, pues los golpes y la ubicación del cuerpo indicaban que había sido víctima de una agresión.

¿Quiénes son los detenidos por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes?

Un testigo del hecho relató a las autoridades que presuntamente vio a tres personas golpear al joven durante una riña en medio de la celebración. Gracias a esa descripción, fueron capturadas dos mujeres extranjeras y un hombre colombiano, trasladados ante la Fiscalía. En principio fueron procesados por lesiones personales, pero con el fallecimiento del estudiante, el caso cambió a homicidio.

Similitudes de el caso de Jaime Esteban Moreno con el caso de Colmenares

El caso genero un fuerte eco en redes y medios, especialmente por las similitudes con el de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Los Andes, quien murió en circunstancias confusas durante una fiesta de Halloween en 2010. La coincidencia de la fecha y el contexto reabrió el debate sobre la violencia.

La Universidad de los Andes lamentó profundamente la pérdida y expresó su apoyo a los familiares y compañeros del joven. Amigos cercanos lo describen como un estudiante disciplinado, alegre y apasionado por la tecnología. Mientras la investigación avanza bajo la dirección del CTI y la Fiscalía, la familia de Jaime Esteban pide respuestas y justicia.

