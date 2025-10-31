Hermano de Colmenares recibió llamada la noche de los hechos; le pidieron silencio

La noche del 30 de octubre de 2010 marcó un antes y un después en la vida de la familia Colmenares.

El estudiante de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, vivía sus últimos momentos tras asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá, 15 años más tarde, su hermano Jorge Colmenares decidió revelar detalles inéditos del día en que todo cambió.

Jorge rememoró que aquella tarde-noche había sido distinta, “Nos disponíamos a llevar a mi papá al aeropuerto porque tenía un vuelo a Chile. Allá gozamos como nunca, juntos fuimos a la capilla, nos fuimos a tomar un café mientras acompañábamos a mi papá”, manifestó.

Luego de ese momento familiar compartido, regresaron a la casa para alistar el disfraz que Luis Andrés llevaría a la fiesta en la zona T de Bogotá, en ese instante, el joven le dijo a su hermano, “Jorge, no se te olvide que cuando mi papá y yo no estamos, tú eres el hombre de la casa”.

Horas más tarde, a eso de las 4:30 a.m., Jorge recibió una llamada desde el celular de Luis Andrés, “Yo le digo: ‘Hermano, ya te voy a abrir la puerta’, pero me contesta un amigo de él y me pide que vaya a la habitación de él para ver si está ahí, pero no estaba”.

En el nerviosismo del momento, el interlocutor le sugirió que no comentara lo sucedido con su madre, “Vaya y duérmase con su mamá, pero para que usted tenga el contexto es que, no encontramos a su hermano”.

Sin embargo, Jorge no guardó silencio, informó lo ocurrido a su madre, lo que dio inicio a la búsqueda de Luis Andrés; donde posteriormente su cuerpo fue hallado esa misma noche en uno de los túneles del Parque El Virrey en Bogotá.

La revelación de esta llamada conmueve porque aporta un nuevo fragmento al complejo rompecabezas del caso, a pesar de múltiples investigaciones, concurrencias y teorías, la muerte de Luis Andrés sigue suscitando preguntas sin respuestas.

Jorge afirmó que aquella madrugada “marcó” permanentemente a su familia, que quedó en vilo entre el dolor, el absurdo y la exigencia de claridad.

La exposición de este testimonio coincide con el vigésimo quinto aniversario del suceso y renueva el interés mediático sobre el proceso judicial que, hasta ahora, no ha entregado una conclusión ampliamente aceptada por la familia.

Con esta llamada como nuevo elemento de la narrativa, la alerta sobre lo sucedido se mantiene activa, al tiempo que se abre espacio para que nuevas versiones o pruebas sean consultadas por autoridades y por el público.

