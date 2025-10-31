Capturan a señalado de planear muerte de B King y Regio Clown; es alias el ‘Comandante'

El 30 de octubre de 2025 ocurrió un avance crucial en la investigación sobre los asesinatos de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, el DJ Regio Clown.

Los músicos colombianos, cuyos cuerpos fueron hallados con fuertes signos de violencia y posteriormente en una carretera México-Cuautla, encontraron justicia parcial con la materialización de la captura del supuesto autor intelectual del doble crimen.

La Fiscalía del Estado de México identificó al detenido como Christopher 'N', alias "El Comandante". Según las autoridades judiciales, este hombre no solo habría organizado el asesinato, sino que utilizó una sofisticada fachada para atraer a las víctimas.

Los artistas, B King y Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre de 2025. El día anterior, el 14 de septiembre, B-King había participado en el evento de electrónica denominado "Independence Day. Sin Censura". Fue precisamente en este contexto donde las víctimas fueron contactadas.

Según las revelaciones de la Fiscalía, 'El Comandante' se hacía pasar por un trabajador del Gobierno para ganar la confianza de los artistas.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, confirmó que esta persona fue quien recogió a los músicos en el hotel el 14 de septiembre, siendo presentado como un supuesto empleado gubernamental.

Bajo el argumento de concretar negocios, 'El Comandante' convenció al DJ y al artista para que se acercaran a su organización criminal, un encuentro que culminaría en la perpetración del crimen.

Las últimas horas de los músicos quedaron registradas en pistas vitales. El 16 de septiembre, Regio Clown, quien residía en México desde hace años, comunicó a su pareja que se reuniría con 'El Comandante', una persona que, según el DJ, era conocida de un sujeto llamado 'Mariano escolta'.

Los chats recuperados por el periodista mexicano Carlos Jiménez revelaron una profunda desconfianza por parte del DJ, a pesar de la necesidad económica:

"Me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios", escribió Regio Clown en una de sus últimas conversaciones antes de esfumarse.

Ese mismo día de la desaparición, el 16 de septiembre, los músicos fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, en Ciudad de México.

El mánager de B King, Juan Camilo Gallego, detalló que la última comunicación ocurrió alrededor de las 4:36 p.m., cuando Bayron Sánchez mencionó que saldría a almorzar con amigos de Regio.

La investigación de la Fiscalía del Estado de México apunta a que los homicidios están intrínsecamente ligados a un complejo entramado delictivo. La principal línea de investigación sugiere que los asesinatos se relacionan con la distribución y comercialización de narcóticos dentro de eventos musicales.

Las hipótesis indican que la organización criminal a la que pertenecía ‘El Comandante’ se dedicaba a la distribución de drogas de alto impacto como el Tusi y el Coco Chanel, además de participar en secuestros y extorsiones bajo la modalidad de 'gota a gota'.

Aunque los cuerpos fueron encontrados inicialmente el 17 de septiembre en una zona rural de Tlalmanalco, el reconocimiento oficial de los restos de B King y Regio Clown solo pudo concretarse hasta el 22 de septiembre, cuando fueron ubicados en un paraje de Cocotitlán.

La captura de Christopher 'N' es crucial, ya que se le considera el coordinador de un plan que utilizó el ambiente festivo y los supuestos 'negocios' como una trampa mortal.

La detención de "El Comandante" se suma a las dieciséis personas (en su mayoría de origen extranjero) que ya han sido capturadas por su presunta participación en el crimen.

Las autoridades lograron identificar pistas fundamentales, incluyendo el último vehículo en el que viajaron los artistas. Se trata de un Mercedes Benz gris que, según cámaras de seguridad, trasladó a las víctimas desde Polanco hasta Iztapalapa.

El vehículo fue posteriormente abandonado. La evidencia genética hallada dentro del automóvil gris ha resultado ser clave: se encontraron rastros de ADN de Bayron Sánchez y otras evidencias genéticas que comprometen de forma directa a los acusados.

Además de 'El Comandante', cuatro personas más han sido detenidas y recluidas en el penal de Chalco: Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”.

Según la Fiscalía, estos individuos estarían vinculados a la poderosa organización criminal Unión Tepito y habrían participado en el ocultamiento y traslado del vehículo.

