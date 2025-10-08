Angie Miller destapa a los posibles autores del crimen contra B King y Regio Clown

Las autoridades siguen en la búsqueda de los responsables del crimen contra los colombianos Bayron Sánchez, más conocido como B King, y Luis Herrera, apodado en la industria como DJ Regio Clown. Al punto que la Fiscalía de dicho país sigue encontrando pistas para dar con el paradero de los responsables.

A lo largo de este proceso, la modelo venezolana Angie Miller, quien supuestamente tuvo una relación sentimental con B King y habría acompañado a los artistas días antes del homicidio, fue capturada por las autoridades de este país. Sin embargo, al no contar con las pruebas suficientes en su contra fue dejada en libertad.

Con el paso de los días fueron capturadas cuatro personas por este crimen, donde estos tendrían nacionalidad colombiana, y Angie Miller fue citada nuevamente a declarar y terminó entregando nueva información sobre este caso, revelando la posible banda delincuencial responsable.



¿Cuál sería la banda delincuencial responsable del crimen a B King y Regio Clown?

El medio de comunicación Noticiero Crystal, uno de los medios de comunicación que se ha encargado de revelar detalles de lo ocurrido con B King y Regio Clown, compartió la información que terminó revelando Angie Miller sobre esta situación.



“Un juez vinculó al proceso a cuatro detenidos. Van a permanecer en el penal de Chalco en lo que termina la investigación. De acuerdo con la testigo venezolana, Angie Miller, los presuntos responsables del homicidio, estarían vinculados con Los pesados de los Reyes y Neza, una organización delictiva, relacionada con La Unión Tepito”, mencionó la periodista.

Según declaraciones de Angie Miller, los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown habrían sido asesinados por miembros de Los "Pesados de Los Reyes y Neza", organización delictiva relacionada con La Unión Tepito pic.twitter.com/IcpSs1rS0B — imagenCrystal (@imagen_crystal) October 7, 2025

La información compartida por Noticiero Crystal se suma a la entregada por el programa '¡Siéntese quien pueda!’, donde menciona que las autoridades desde el 3 de octubre ya saben quiénes cometieron este doble crimen al punto de conocer nombres y apellidos, pero por el momento la información no será revelada para poder adelantar todo el operativo para hacer las detenciones.

Tanto es así que por el momento las autoridades comenzaron a hacer esfuerzos para encontrar la identidad de alias el ‘Comandante’, persona que fue mencionada por Regio Clown en un chat con su pareja. Por lo cual, se espera que en los próximos días se terminen confirmando los responsables por este crimen. Esto mientras en Medellín, se realizó las exequias de los artistas colombianos, donde se pudo evidenciar el dolor por parte de los familiares, amigos en medio de esta atmosfera llena de dolor.

