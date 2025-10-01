Revelan identidades de los primeros capturados en el caso B King; son colombianos

El caso de B King y Regio Clown no deja de sorprender por las revelaciones que han salido a la luz en México. Tras la desaparición de los dos artistas colombianos en Ciudad de México, y su posterior hallazgo sin vida en Cocotitlán, Estado de México, las autoridades encontraron el vehículo Mercedes en el que se los llevaron.

Ese carro estaba ubicado en una lujosa vivienda que dejó ver detalles inquietantes sobre el entorno en que se movían quienes podrían estar detrás de los hechos.

El Mercedes fue hallado en una propiedad con lujos que llamaron la atención de los investigadores. Aunque la fachada no parecía fuera de lo común, por dentro había todo tipo de comodidades: decoración ostentosa, tecnología de última generación, piscina y espacios adaptados para reuniones privadas.



Lo que más resaltó fue que la casa había estado bajo el control de una familia señalada por las autoridades mexicanas de estar involucrada en actividades ilegales como robos, extorsiones, estafas y el menudeo de drogas.

Estos hallazgos reforzaron las sospechas sobre el vínculo del crimen con redes criminales de alto nivel. El mensaje intimidatorio dejado en la zona del hallazgo de los cuerpos apuntó directamente a La Familia Michoacana, grupo que históricamente ha operado en el Estado de México y que estaría enviando una advertencia.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió días después, alrededor del 22 de septiembre. Las autoridades lograron confirmar la identidad gracias a los tatuajes, un detalle que ayudó en medio de la complejidad de la investigación. Aunque las causas exactas aún no se han esclarecido, versiones no oficiales mencionan que Regio Clown tendría nexos con redes de distribución de drogas sintéticas, en especial el llamado “tusi” o cocaína rosada, muy demandada en fiestas exclusivas de México.

La investigación dio un nuevo giro con la captura de cuatro colombianos en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México. Se trata de Yuli Catherine Felicidad Zapata, Juan Fernando Córdoba Rendón, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Yónier Alexander Mantilla Gómez. Todos ellos son oriundos del Valle del Cauca, tres de Cartago y uno de Obando.

Junto a ellos también fueron detenidos dos mexicanos, identificados como Jorge de la Cruz y Luis Alberto Rojas Venado. Las autoridades los presentaron como posibles implicados en el caso, aunque las pruebas en su contra todavía no han sido esclarecidas ante la opinión pública.

Familiares de los detenidos han denunciado irregularidades en el procedimiento. Stefany Zapata, hermana de Yuli Catherine, aseguró que su familiar fue capturada cuando regresaba de una diligencia en migración y que todo se trató de estar “en el lugar y la hora equivocada”.

“Lo que sabemos en este momento es que les han dado varias órdenes de captura y aparecen como si los liberaran y los capturaran otra vez. Hay muchas inconsistencias en el caso”, afirmó la mujer en declaraciones a medios.

Por ahora, la situación judicial de los cuatro vallecaucanos sigue sin claridad, mientras las autoridades mexicanas intentan establecer si realmente tienen relación con el crimen de B King y Regio Clown o si, como aseguran sus familias, fueron capturados de manera arbitraria.

