VIDEO: Peligroso hallazgo en la estación Av. Jiménez de Transmilenio desata indignación

La temporada navideña en Bogotá volvió a encender las alarmas de las autoridades, no solo por el aumento de personas lesionadas por pólvora, sino también por un hallazgo que dejó a más de uno con la boca abierta.

En plena estación de Transmilenio de la Avenida Jiménez, uno de los puntos más concurridos del sistema, la Policía Nacional encontró una considerable cantidad de juegos pirotécnicos que estaban siendo transportados de manera ilegal en buses del sistema.

El descubrimiento se dio en medio de los operativos de control desplegados durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, jornadas que históricamente concentran altos índices de emergencias relacionadas con pólvora.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá cerró la Navidad de 2025 con 70 personas lesionadas, entre ellas un número significativo de menores de edad, situación que sigue generando preocupación en las autoridades sanitarias.



Transmilenio bajo la lupa por pólvora ilegal

La sorpresa mayor para las autoridades se produjo en la estación Av. Jiménez de Transmilenio, donde fueron incautadas 1.440 unidades de pólvora, entre voladores, totes, chispitas y otros elementos explosivos.

Según informó el coronel Norberto Caro, comandante de guarnición de la Policía Nacional, estos artículos eran transportados de forma artesanal dentro de los buses y presuntamente estaban destinados a su distribución y venta ilegal.

El hallazgo fue calificado por las autoridades como peligroso, teniendo en cuenta que se trata de un sistema de transporte público que moviliza diariamente a miles de personas, incluidos niños, adultos mayores y familias completas.

La presencia de pólvora en estos espacios representa un riesgo grave para la seguridad de los usuarios y evidencia las fallas en el control ciudadano frente a prácticas que ponen en peligro la vida.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se reiteró que este tipo de controles continuarán intensificándose durante el cierre del año, especialmente en puntos estratégicos como estaciones, portales y corredores de alta afluencia.

En @TransMilenio fue incautada pólvora que se iba a distribuir y vender en ese sistema de transporte revela la @PoliciaBogota , el coronel Norberto Caro, comandante de guarnición. pic.twitter.com/Ndy6IhqNiP — Manuel Salazar (@manolitosalazar) December 26, 2025

Transmilenio y el contexto de una Navidad marcada por quemados

El hallazgo en Transmilenio se da en un contexto preocupante. Solo durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 se reportaron 16 nuevos casos de personas quemadas por pólvora, rompiendo la tendencia de mayor concentración de incidentes durante la tradicional Noche de Velitas.

Engativá lideró la lista de localidades con más lesionados, seguida de Bosa y Suba, aunque sectores como Antonio Nariño y Teusaquillo tampoco estuvieron exentos. Un dato que llamó especialmente la atención fue que, según la Secretaría de Salud, al menos 21 de los lesionados se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, un factor recurrente en este tipo de emergencias.

Aunque las cifras son ligeramente menores a las del año anterior, las autoridades insisten en que ninguna lesión es aceptable. La manipulación de pólvora, además de causar quemaduras graves, puede derivar en amputaciones y secuelas permanentes.

El llamado final es claro: celebrar sin poner en riesgo la vida propia ni la de los demás. El caso ocurrido en Transmilenio sirve como recordatorio de que la prevención y la responsabilidad deben estar presentes incluso en los momentos de mayor celebración.

