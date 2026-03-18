Beneficio a usuarios de Bogotá que cumplan este requisito en recibo de Acueducto

El centro interactivo de ciencia, Maloka, se unió con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para premiar a los ciudadanos que decidan decirle adiós al papel.

Se trata de una alianza estratégica que te permite obtener una rebaja directa en tu entrada simplemente por modernizar la forma en que recibes tu cuenta del agua.

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La esencia de este beneficio es muy atractiva: recibes un 20% de descuento en el valor de la entrada para el recorrido exploratorio de Maloka.



Lo mejor de todo es que este ahorro no es solo para el titular de la cuenta; el descuento cobija al usuario registrado y hasta a tres acompañantes adicionales. Esto significa que puedes armar un grupo de cuatro personas y todos disfrutarán de la experiencia pedagógica y tecnológica pagando mucho menos.

Este beneficio tiene un carácter ilimitado siempre y cuando te mantengas inscrito en el sistema de facturación digital. Así, Maloka se convierte en un destino recurrente para quienes desean combinar diversión y aprendizaje sin trámites pesados cada vez que quieran asistir.

¿Cómo activar tu descuento del recibo de agua para ir a Maloka?

No necesitas filas ni procesos complicados; todo se resuelve de manera virtual y con un par de clics. Estos son los pasos exactos para realizar la migración y asegurar tu entrada más barata:

Ten a la mano un recibo físico para identificar tu número de cuenta contrato. Ingresa al portal oficial de la Empresa de Acueducto de Bogotá: www.acueducto.com.co. Busca y selecciona la opción destacada como “Factura Virtual”. Completa el registro con la información básica solicitada y tu correo electrónico. Acepta los términos y condiciones del servicio. Revisa tu bandeja de entrada; el sistema te enviará una confirmación automática con las instrucciones específicas para redimir tu descuento en las taquillas del museo.

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Ese correo electrónico de confirmación servirá como tu comprobante oficial al momento de presentarte en Maloka, garantizando que el proceso de validación sea rápido y efectivo.

Detrás de esta promoción hay una razón de peso ambiental. En Bogotá se utilizan anualmente cerca de 13.8 millones de hojas para imprimir las facturas del agua, lo que equivale a unas 70 toneladas de papel.

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Al pasarte al formato digital, contribuyes directamente a disminuir este consumo de recursos naturales.

Además del descuento, la factura virtual ofrece ventajas logísticas inmediatas. Ya no tendrás que preocuparte por recibos que se pierden bajo la puerta o retrasos en la entrega física.

Podrás acceder a tu historial de consumo y a la información de tus pagos desde cualquier lugar a través de la web o tu correo electrónico, lo que moderniza por completo la gestión de tus servicios públicos en la capital.