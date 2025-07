Estos son los bancos que tienen convenio para poder pagar el recibo del agua en Bogotá

El pasado miércoles 9 de julio, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alertó a la ciudadanía sobre un sitio web fraudulento que simulaba ser la plataforma oficial para el pago de facturas de agua.

Este portal engañoso imitaba la interfaz del sistema de recaudo virtual, con el objetivo de confundir a los usuarios y posiblemente robar su información o dinero.

Frente a esta situación, la empresa actuó de inmediato para evitar que los ciudadanos cayeran en la estafa. La entidad difundió en sus redes sociales y medios oficiales cuáles son las plataformas legítimas para realizar pagos, reiterando a sus usuarios que es fundamental verificar siempre la autenticidad de los sitios web antes de introducir datos personales o financieros.

¿Cuáles son las recomendaciones y canales oficiales para pagar el recibo del agua?

La Alcaldía de Bogotá, en conjunto con la EAAB, también aprovechó para recordar los canales autorizados y las entidades con convenio vigente donde los usuarios pueden realizar sus pagos de manera segura, tanto presencial como virtualmente.

1. Bancos autorizados para el pago de la factura del agua: Son 10 las entidades bancarias habilitadas para recaudar el pago del servicio:



Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco Caja Social (Mi Pago Amigo)

Banco de Occidente

Banco Popular (recientemente reactivado)

Citibank

Davivienda

GNB Sudameris

Itaú

Scotiabank Colpatria

2. Medios de pago presenciales:



Cajeros automáticos y redes : Servibanca, Redeban y ATH

: Servibanca, Redeban y ATH Puntos de recaudo de Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas

Oficinas de Sudameris , Banco Popular e Itaú

, Banco Popular e Itaú Red Cade

Oficina principal de la EAAB (Calle 24 #37-15), con opción de pago con tarjeta de crédito

3. Medios de pago virtuales:



el sitio web oficial lo puedes encontrar dando clic aquí (a través de PSE)

Aplicación móvil EAAB ESP

Canales digitales de los bancos autorizados

Billeteras electrónicas: Punto Pay, Daviplata, Tpaga, Nequi

Plataforma Mis pagos al día de Citibank

¿Cuáles son los bancos donde no se puede pagar el recibo del agua?

Estos son los Bancos que NO están habilitados para el pago de la factura de agua: Por otro lado, las autoridades aclararon que no todos los bancos cuentan con convenio para este servicio. Actualmente, NO es posible pagar el recibo del agua en las siguientes entidades:



BBVA

Bancolombia

Banco Pichincha

Banco Falabella

Banco Finandina

Cooperativa Coopcentral

Bancamía

Ban100

Bancoldex

Sigue estas recomendaciones para que evites ser estafado con tu pago del recibo del agua en Bogotá



Siempre verifica que el sitio web donde realiza el pago.

No entregues información personal o financiera en páginas sospechosas.

Consulta los canales oficiales de la EAAB para resolver dudas.

Activa notificaciones en tu banco para monitorear sus transacciones.

Desconfía de correos electrónicos o mensajes con enlaces sospechosos que te dirijan a realizar pagos.

