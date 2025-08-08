Fallece exparticipante de MasterChef en accidente de tránsito

El mundo del entretenimiento y la gastronomía en México se tiñó de luto esta semana con la inesperada partida de Yanin Campos, una figura multifacética conocida por su carisma en MasterChef México y su creciente presencia en plataformas digitales.

La noticia de su fallecimiento, confirmada por su familia, ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad, quienes hoy lamentan la pérdida de una joven talento. Yanin Rocío Campos Ruiz, cuyo deceso se confirmó el lunes 4 de agosto de 2025, había sido hospitalizada de urgencia tras un severo accidente automovilístico.

La edad de Yanin al momento de su muerte ha sido reportada con algunas variaciones en los medios, con fuentes señalando 30 años y otras 38 años.

El siniestro vial ocurrió el sábado 2 de agosto de 2025 en el Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, en su natal Chihuahua.

Según los reportes, el vehículo GMC Terrain negro que conducía Yanin colisionó violentamente contra una Ford Econoline blanca que se encontraba estacionada.

El impacto dejó su camioneta seriamente dañada y a Yanin con heridas de consideración. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Christus Muguerza del Parque, donde permaneció en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos días.

A pesar de los esfuerzos médicos, su vida se apagó este lunes, con las investigaciones aún en curso para determinar las causas precisas del accidente. Las autoridades no han revelado detalles exactos, pero manejan hipótesis como exceso de velocidad o una posible distracción al volante.

Yanin Campos se ganó el reconocimiento del público en la cuarta temporada de MasterChef México, donde alcanzó el sexto lugar. Su popularidad se consolidó aún más tras su participación en MasterChef:

La Revancha en 2019. Pero su trayectoria profesional abarcaba mucho más que la cocina. Yanin era también enfermera de profesión y se desempeñó como conductora del programa local La Tertulia, abordando temas de entretenimiento y actualidad.

Además, colaboró con chefs como Raúl Linares en proyectos de panadería artesanal y diseño de menús vegetarianos. En los últimos años, había incursionado con éxito en la creación de contenido exclusivo en OnlyFans, lo que le permitió conectar con nuevas audiencias, además de ser muy activa en sus redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal.

El Hermano Confirma la Trágica Noticia y un Velo de Misterio La confirmación oficial del deceso llegó a través de su hermano, Raúl Campos, quien compartió la dolorosa noticia en Facebook: “A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández.

A partir de hoy a las 12 del medio día. Para los que gusten despedirse y acompañarnos”. Raúl también compartió una fotografía inédita de Yanin junto al mar, acompañada de seres queridos, como un homenaje póstumo.

La conmoción por su muerte ha llevado a usuarios de redes sociales a recordar y viralizar un video en el que Yanin reveló haber recibido amenazas de muerte, aunque sin identificar al responsable. Este video, que supuestamente fue publicado en TikTok, habría sido eliminado después de la controversia.

Sumado a esto, un comentario en su última publicación de TikTok, datada el mismo día del accidente (2 de agosto), sugirió que Yanin había hecho un "live" donde habló de un problema con alguien que la había chocado previamente. Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado sobre estas especulaciones.

