Encuentran sin vida a la hija de un actor de Hombres de Negro durante Año Nuevo

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida durante la madrugada del Día de Año Nuevo en San Francisco, California. La noticia fue confirmada inicialmente por el portal TMZ, noticia que generó gran conmoción a la familia del actor y a la industria del entretenimiento en general.

El suceso tuvo lugar en el hotel Fairmont San Francisco. De acuerdo con los informes del Departamento de Bomberos de la ciudad, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta por una emergencia médica a las 2:52 a.m. del jueves 1 de enero. Al llegar a la habitación, los paramédicos encontraron a la mujer de 34 años inconsciente.

A pesar de que el equipo de emergencias le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los esfuerzos fueron en vano y Victoria fue declarada muerta en el sitio. Poco después, a las 3:14 a.m, oficiales del Departamento de Policía de San Francisco acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona fallecida para iniciar los protocolos correspondientes.



Hasta el momento, la causa oficial del deceso no ha sido revelada. El médico forense se presentó en la escena para realizar las diligencias preliminares, pero las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. Por su parte, el actor Tommy Lee Jones, de 79 años, todavía no se ha pronunciado al respecto, menos el representante de la actriz.

¿Quién era Victoria, hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Kafka Jones nació de la relación entre el protagonista de Hombres de Negro, Tommy Lee Jones y su primera esposa, la fotógrafa Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. Tanto es así que ella decidió seguir los pasos de su padre en el mundo de la actuación.

En 2002 debutó en la pantalla grande con un pequeño papel en la película de Hombres de Negro ll, con un rol secundario, un año después participó en la serie One Tree Hill. Durante 2005, formó parte del elenco de Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida y protagonizada por su padre.

Aunque años más tarde decidió retirarse de la industria cinematográfica, Victoria seguía siendo una figura presente en la vida pública de Tommy Lee Jones, tanto es así que lo seguía acompañando con frecuencia en diversas premiaciones y eventos dentro de la industria del entretenimiento.