Influencer anuncia el fallecimiento de su segunda hija, un año después de perder a la primera

En redes sociales, la creadora de contenido explicó que decidió compartir la noticia con sus seguidores como parte de su proceso de duelo.

Melissa Mae Carlton anuncia el fallecimiento de su segunda hija
Foto: imagen tomada de @melissamaecarlton
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

La comunidad digital se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de la hija menor de la influencer estadounidense Melissa Mae Carlton. La creadora de contenido confirmó que su pequeña, Molly, perdió la vida en la mañana del pasado 25 de diciembre de 2025.

Todo comenzó el 18 de abril de 2024, cuando su primera hija, Abigail, de 9 años, falleció debido a lo que inicialmente se reportó como una sepsis. Tiempo después la influencer en sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de Molly tras una hospitalización repentina en un centro de trauma pediátrico.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, Melissa Mae Carlton afirmó que: "el cuerpecito de Molly luchó con mucha fuerza", pero no pudo sobrevivir a un paro cardíaco repentino. Los médicos sospechan ahora que ambas hermanas podrían haber padecido una enfermedad cardíaca de origen genético.

Tanto es así que esta hipótesis sugiere que incluso una enfermedad leve podría haber desencadenado complicaciones fatales, lo que explicaría la insatisfacción que los padres sintieron anteriormente con los diagnósticos recibidos sobre Abigail.

¿Qué más mencionó Melissa Mae Carlton tras la pérdida de su segunda hija?

Melissa explicó a sus seguidores que el proceso de luto de estas semanas es complicado y lo describió como algo "difícil y confuso", mencionando que se sentía feliz por sus bendiciones pero profundamente triste por la ausencia de Abi.

En sus publicaciones de diciembre, Melissa reveló que no deseaba una "Navidad estética", sino una casa que se sintiera "vivida" y con pruebas claras de que sus hijos habitaban en ella. Para honrar a su hija mayor, la familia había creado "ángeles de Abi" para el árbol de Navidad.

Publicidad

Tras la partida de Molly, Melissa Mae Carlton expresó consuelo al pensar que sus dos hijas ahora están juntas, escribiendo: “En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”.

“La razón por la que compartí nuestra situación con Molly es porque creo en el poder de la oración. Íbamos camino al hospital, y en ese momento pensamos que ya se había ido. Y aun así, seguí creyendo que Dios podía conceder un milagro si era Su voluntad. Me aferré a esa fe hasta el final”, comentó la creadora de contenido con relación a la partida de su segunda hija.

Por otro lado, la influencer busca informar a otras familias que han enfrentado casos de partida repentina inesperada en niños (SUDC). Actualmente, la familia Carlton está adelantando estudios genéticos para obtener respuestas definitivas que protejan a sus otros dos hijos, Lily y Harry.

