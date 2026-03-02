Antecedentes inquietantes hunden a conductor del caso Diana Ospina; salpican a su familia

La investigación sobre el secuestro extorsivo que vivió la diseñadora Diana Lorena Ospina tras tomar un taxi en Bogotá no solo se concentra en la experiencia de la víctima, sino también en el conductor involucrado.

Pruebas recopiladas por la Fiscalía y reportadas a la opinión pública sugieren que este joven, identificado como Juan Pablo Gómez Cardozo, podría estar relacionado con antecedentes delictivos propios y de su entorno familiar.

Puedes leer: Hombre tomó un taxi y terminó con una deuda de $20 millones; lo habrían escopolaminado



Aunque Gómez Cardozo ha sostenido ante las autoridades y medios que fue víctima en el mismo hecho y que actuó bajo presión de otros sujetos, los investigadores llaman la atención sobre los vínculos más amplios que rodean su participación.



Por un lado, existe evidencia de que el conductor tiene antecedentes por hurto calificado y fue condenado en junio de 2024 por este delito, relacionado con un caso en el que, junto con otros implicados, habría apuñalado a otro taxista para robarle el producido y el celular.

¿Qué antecedentes tiene la familia del conductor que transportó a Diana Ospina?

Además de los antecedentes penales de Gómez Cardozo, las investigaciones han puesto bajo la lupa a miembros de su familia. Medios nacionales han informado que un pariente cercano del conductor ya habría sido condenado por porte ilegal de armas después de que se encontrara una escondida en el guardabarros de otro taxi que también estaría vinculado a ese mismo grupo familiar.

Ese vehículo, con placas diferentes al del taxi en el que se movilizaba Ospina, figura también en investigaciones y habría sido utilizado en otros hechos delictivos.

Publicidad

El hallazgo de ese objeto y el historial de tráfico irregular del vehículo han llevado a los investigadores a sospechar que más allá de un caso aislado, podría existir una estructura criminal organizada que utiliza taxis como fachada para cometer delitos.

El caso de Ospina comenzó cuando ella abordó un taxi de placas ESN 170 en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero al salir de una discoteca en el norte de Bogotá.

Publicidad

Vídeos de seguridad y testimonios indican que mientras el vehículo se acercaba a su barrio, otro taxi la interceptó y dos hombres subieron al carro, obligándola a trasladarse a distintos lugares de la ciudad durante más de 40 horas.

Puedes leer: Abogado de Diana Ospina da detalles de quienes serían los responsables del paseo millonario

Mientras estuvo retenida por el grupo criminal, que mantuvo control de su teléfono y la obligó a revelar claves, se realizaron movimientos en sus cuentas bancarias que habrían superado los 40 millones de pesos, según indicaron allegados y familiares.

La Fiscalía ha recabado diversos elementos que, en conjunto, ponen en duda la versión de que el conductor fue una víctima más del mismo hecho. El uso de códigos en sus conversaciones telefónicas esa noche con otras personas, según los fiscales, sugiere que no era ajeno a lo ocurrido y podría haber participado de manera previa u organizada con los atacantes.

Por ahora, el proceso legal continúa y las pruebas se confrontan entre la versión del conductor y los indicios recopilados por la Fiscalía.

La investigación no solo se enfoca en esclarecer lo ocurrido con Diana Ospina, sino también en determinar si existen redes criminales más amplias que operan bajo la modalidad de “paseo millonario” en la capital colombiana, usando taxis para interceptar víctimas y cometer delitos de secuestro y robo.

Publicidad

Mira también: Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial