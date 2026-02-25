Publicidad

Otra mujer fue víctima de robo similar al de Diana Ospina; pidió carro por app

Otra mujer fue víctima de robo similar al de Diana Ospina; pidió carro por app

La víctima aseguró que iba en compañía de una amiga tras salir de un bar y que, después de perder el conocimiento, ambas fueron abandonadas en un lugar solitario.

Valerie Gutiérrez denuncia caso de paseo millonario
Otra mujer fue víctima de robo similar al de Diana Ospina; pidió carro por app
foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @valeriegutierrezg y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Mientras sigue avanzando en la investigación por el caso de paseo millonario a Diana Ospina, una joven en redes sociales denunció que ella y junto a una amiga fueron víctimas de este hecho similar, esto tras salir de un reconocido bar en la ciudad de Bogotá.

Valerie Gutiérrez publicó este 24 de febrero un video en el que contó que celebraba el cumpleaños de una amiga con varios conocidos. Tras finalizar la reunión, el grupo decidió trasladarse a otro sitio con el fin de continuar la fiesta, para después irse a su casa para descansar.

Puedes leer: Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial

Ante esto decidió solicitar un vehículo por medio de una aplicación junto a su amiga. Sin embargo, minutos después de iniciar el trayecto ambas perdieron el conocimiento. “No sabemos qué hicieron con nosotras, dicen que fue el tema de la droga, tenernos ahí dormidas y quitarnos el celular”, recordó la mujer.

Posteriormente, Valerie y su amiga despertaron sin saber cuánto tiempo había pasado ni en qué lugar se encontraban, fue cuando el conductor del vehículo les indico que ya se podían bajar. De igual forma, la joven describió la sensación como si hubiese estado “dormida”, con dificultad para comprender lo que estaba ocurriendo.

“Me dijeron: ‘Se tiene que bajar ya’. Y yo al momento de reaccionar sentía como si me hubieran dormido, o sea, estaba totalmente perdida del conocimiento“, agregó, pese a eso, mencionó que en esos momentos no sentían los celulares y al momento de hacer el reclamó el conductor.

¿Qué más reveló Valerie Gutiérrez sobre este caso?

Valerie Gutiérrez comentó que las jóvenes fueron dejadas en el sector de la calle 127 con carrera Séptima, en el norte de la ciudad. Al punto que comenzaron a caminar hasta encontrar una portería donde pidieron ayuda para contactar a sus familiares. Poco después, la madre de una de ellas llegó al lugar y las recogió.

Puedes leer: Aparece sana y salva Diana Ospina: en esta vía fue encontrada; detalles de su estado

De acuerdo con ella, habrían permanecido bajo una hora con los efectos de alguna sustancia antes de ser abandonadas y descubrir que habían sido víctimas de robo. Pese a eso, informaron que durante ese lapso de tiempo no saben qué ocurrió con ellas.

Pese a esto, la mujer también hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y evitar que otras personas pasen por situaciones similares, especialmente en zonas de entretenimiento nocturno. Esto, mientras sigue avanzando el caso de Diana Ospina para conocer los responsables en este caso.

Mira también: Detalles de la casa donde estuvo retenida Diana Ospina en Bogotá; 8 horas

